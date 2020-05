Una luce illumina i Piani d'Erna: prosegue la manutenzione, il 18 la riapertura

Prosegue l'intervento alla fune traente sulla funivia che collega di Piani d'Erna a Lecco. L'impianto, chiuso da settimane per manutenzione, sarà riaperto con il sopraggiungere della "Fase 3" dell'emergenza sanitaria previsto per il 18 maggio. Nel frattempo, nella tarda serata di venerdì 8 maggio, delle luci hanno illuminato la zona di arrivo e quella sottostante, una sorta di test per il potenziale uso serale della funivia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Mentre in questi pochi giorni che ci separano dalla riapertura i rifugisti e le associazioni che seguono la manutenzione di porzioni delle nostre reti escursionistiche verificheranno le condizioni delle stesse, a partire dal 18 maggio (questo è altrettanto importante) ritornerà operativa anche la funivia dei Piani d’Erna, ulteriore elemento di garanzia rispetto ad eventuali necessità di sorta collegate con la riapertura dei sentieri», ha dichiarato pochi giorni fa il sindaco di Lecco Virginio Brivio.