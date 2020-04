Erve piange l'alpino Nando. «Disponibile e attento agli altri, aveva sempre una buona parola per tutti»

Erve piange l'alpino e meccanico Ferdinando Bolis, persona molto nota e stimata sia in valle San Martino che a Lecco. Da tutti conosciuto come Nando, Bolis è stato purtroppo stroncato dal Coronavirus a 72 anni. «In un tempo sospeso, così avaro di abbracci e di mani a cui aggrapparsi, anche la nostra comunità di Erve conta purtroppo la prima vittima di questo maledetto virus» - ha dichiarato il sindaco Giancarlo Valsecchi.

Nando era molto conosciuto anche a Lecco dove gestiva dal 1971 l'Autofficina F.lli Bolis insieme al fratello Guido, Consigliere comunale di Erve, che lo ricorda così: «Trascorrevamo l'intera giornata insieme dal tragitto casa lavoro, fino al rientro la sera. Ci si confrontava sulle problematiche lavorative, si condividevano momenti di felicità e di preoccupazione. Anche nella vita famigliare eravamo molto uniti e collaborativi. Persona semplice e umile, Nando aveva una buona parola e un sorriso per tutti, discreto e sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno».

Il cordoglio dei parenti

Nando è ricordato dalla moglie Lidia e dai figli Linda e Olaf come un marito e un papà meraviglioso, un importante riferimento di vita. Bolis era iscritto alla sezione Ana di Erve, era un componente molto attivo che si prodigava anche per la buona riuscita del campo alpini per i ragazzi, come a voler trasmettere l'orgoglio alpino di cui andava fiero. Sabato sera, quando è deceduto, in segno di lutto e per ricordarlo sono state ammainate le bandiere alla Cappella degli Alpini e al monumento ai Caduti.

«Nando era una persona sempre disponibile e di ottima compagnia - conclude Giancarlo Valsecchi esprimendo ai famigliari di Bolis le condoglianze dell'Amministrazione e della comunità ervese - Era un grande tifoso della Fiorentina e il fato ha voluto che il suo ultimo viaggio fosse proprio verso il tempio crematorio di Firenze. Non lo dimenticheremo».

E anche il maestro Gabriele Bolis, a lungo anima dei Picétt del Grenta, ha voluto dedicare un omaggio musicale in memoria dell'amico Nando Bolis. Un omaggio che, come le parole dei parenti e del sindaco, assume un significato ancora più forte in questi giorni nei quali il terrbile virus, oltre a uccidere, non permette nemmeno di tributare il commosso addio ai propri cari e amici.