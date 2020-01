Esselunga fa felici due lecchesi: due Mini in regalo, i numeri vincenti

Sono due i fortunati lecchesi che hanno vinto altrettante delle cento Mini assegnate da Esselunga. La nota catena di supermercati ha, infatti, reso noti i numeri fortunati estratti al termine del concorso che ha messo in palio le MINI One 5 porte Baker Street Edition: come detto, tra questi cento codici ce ne sono due emessi dai registratori di Cernusco Lombardone e Lecco.

Mini Esselunga: I codici vincenti