Attualità / Via Buozzi Bruno
Esselunga fa felici due lecchesi: due Mini in regalo, i numeri vincenti
La catena di supermercati ha assegnato i cento numeri fortunati al termine del concorso che ha assegnato cento Mini: due di questi sono stati "staccati" nel Lecchese
Sono due i fortunati lecchesi che hanno vinto altrettante delle cento Mini assegnate da Esselunga. La nota catena di supermercati ha, infatti, reso noti i numeri fortunati estratti al termine del concorso che ha messo in palio le MINI One 5 porte Baker Street Edition: come detto, tra questi cento codici ce ne sono due emessi dai registratori di Cernusco Lombardone e Lecco.
Mini Esselunga: I codici vincenti
|PROVINCIA
|NEGOZIO
|CODICE MINI
|ALESSANDRIA
|ALESSANDRIA
|NTGCY491DSRUTB
|ALESSANDRIA
|VALENZA (AL)
|Z6LCRZ55CR3JXB
|AREZZO
|AREZZO
|D2GGY32V6YWBGB
|ASTI
|ASTI CORSO CASALE
|47LC8750GCDKRB
|ASTI
|ASTI CORSO CASALE
|DXLCB6Z99890SB
|ASTI
|ASTI CORSO CASALE
|S7LCMBUB3JWWDB
|BERGAMO
|BERGAMO VIA CORRIDONI
|ZZHCDD6GH40WFB
|BERGAMO
|BERGAMO VIA SAN BERNARDINO
|1YMC57RKGDXXXB
|BERGAMO
|CURNO (BG)
|DGMCBMYKHRFTBB
|BERGAMO
|CURNO (BG)
|PGMC1WNL630JLB
|BERGAMO
|NEMBRO (BG)
|DMLCVP4SCLJQNB
|BERGAMO
|STEZZANO (BG)
|BWNCYJ26HJ5K2B
|BERGAMO
|STEZZANO (BG)
|XVNCUBXLGKB8VB
|BIELLA
|BIELLA
|9SHC9LQW9K7Q06
|BOLOGNA
|BOLOGNA SAN VITALE
|ZLHC98UQHBPHNB
|BOLOGNA
|BOLOGNA SANTA VIOLA
|8GLCDB3FD28J06
|BOLOGNA
|BOLOGNA SANTA VIOLA
|G3LCJ551GR7XMB
|BOLOGNA
|BOLOGNA SANTA VIOLA
|M3LCUXB539U1RB
|BOLOGNA
|CASALECCHIO DI RENO (BO)
|RYJCCD9CFSZJCB
|BRESCIA
|BRESCIA VIA DELLA VOLTA
|QHGCBKPLGJSLPB
|BRESCIA
|SAREZZO (BS)
|FN3CCKMHB1C6CB
|COMO
|COMO CAMERLATA
|56RCG3P8CD4ZRB
|COMO
|COMO CAMERLATA
|L6RC5DP1BTN29B
|COMO
|COMO CAMERLATA
|U6RCJXJ6DK0Q8B
|FIRENZE
|FIRENZE LOC. GALLUZZO
|MD3GJCLVDRDS2B
|FIRENZE
|FIRENZE LOC. GALLUZZO
|RD3GLKNXCRC3HB
|LECCO
|CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
|L2FCD9G1F2WR06
|LECCO
|LECCO
|3YNCFSVYG7262B
|LUCCA
|LUCCA VIALE SAN CONCORDIO
|08FGK00YFNB8VB
|LUCCA
|LUCCA VIALE SAN CONCORDIO
|18FGCTXZB768KB
|LUCCA
|PORCARI (LU)
|CPGGGVM13FXG5B
|MASSA CARRARA
|MASSA (MS)
|DCFG9CY59C8XFB
|MASSA CARRARA
|MASSA (MS)
|N9FGLGWUGFVBVB
|MILANO
|BARANZATE (MI)
|VK3C1MRRGY2L9B
|MILANO
|CORBETTA (MI)
|2QHCS0S6FSKFXB
|MILANO
|CORBETTA (MI)
|CQHC5X9QJR3886
|MILANO
|CORSICO (MI)
|K13C54CXH4TRTB
|MILANO
|LAINATE (MI)
|T2JCJY7Y97WD9B
|MILANO
|LEGNANO (MI) CORSO SEMPIONE
|4HNCKTGMBWP106
|MILANO
|LEGNANO (MI) CORSO SEMPIONE
|HJNCCQGPJC3GRB
|MILANO
|MILANO PORTA NUOVA
|FVPCG730BBJM2B
|MILANO
|MILANO VIA LORENTEGGIO
|5F5CVCZ3JFMDJB
|MILANO
|MILANO VIA NOVARA
|J3CCR3U6HRZ0BB
|MILANO
|MILANO VIA NOVARA
|Y3CCFPFG9LHN2B
|MILANO
|MILANO VIA PALIZZI
|VM5CTB93FRGTYB
|MILANO
|MILANO VIA RIPAMONTI
|UH5CP7R2DLT3GB
|MILANO
|MILANO VIA RIPAMONTI
|Z35C2DUXCDYB9B
|MILANO
|MILANO VIA RUBATTINO
|FB5C2KWMG01UXB
|MILANO
|MILANO VIA RUBATTINO
|HB5CNDYFCDJ15B
|MILANO
|MILANO VIALE JENNER
|N4HCR9LKDS65HB
|MILANO
|MILANO VIALE JENNER
|P4HC9FP9D3RJVB
|MILANO
|MILANO VIALE UMBRIA
|GFKCVYJPC56YBB
|MILANO
|MILANO VIALE UMBRIA
|MFKCN13VB9RU3B
|MILANO
|PIOLTELLO (MI)
|Q55C5SXVG5ZL06
|MILANO
|RHO (MI)
|CKMC8PDS9DNKYB
|MILANO
|RHO (MI)
|FJMC764DCKTK9B
|MILANO
|RHO (MI)
|HJMCR93ZHU8GCB
|MILANO
|RHO (MI)
|JKMCS20QCXGQ2B
|MILANO
|SAN GIULIANO MILANESE (MI)
|55PC41229WS59B
|MILANO
|SETTIMO MILANESE (MI)
|HPNC6CNB99ZDWB
|MILANO
|SETTIMO MILANESE (MI)
|SNNCSG1567VUY6
|MILANO
|SETTIMO MILANESE (MI)
|XNNCT56F9T1FTB
|MILANO
|SOLARO (MI)
|D7FCB2HS6QYXZ6
|MILANO
|SOLARO (MI)
|XWFC462SDM6YBB
|MILANO
|SOLARO (MI)
|ZWFCZ2MW6K2RWB
|MONZA BRIANZA
|ARCORE (MB)
|KUNCDDX59FPR9B
|MONZA BRIANZA
|MACHERIO (MB)
|D6MC56L49XMGFB
|MONZA BRIANZA
|SEREGNO (MB)
|XLMCNRUH9R735B
|MONZA BRIANZA
|VAREDO (MB)
|69PC2TYNDTK52B
|MONZA BRIANZA
|VAREDO (MB)
|C9PCCZSX3SCYVB
|MONZA BRIANZA
|VAREDO (MB)
|TBPC0J8WFUCWYB
|MONZA BRIANZA
|VAREDO (MB)
|UBPCYSC7GKQKVB
|MONZA BRIANZA
|VIMERCATE (MB)
|NPRCDDF3CV9UFB
|NOVARA
|CASTELLETTO TICINO (NO)
|DKLCCJ7QJBCBCB
|NOVARA
|NOVARA CORSO DELLA VITTORIA
|2GRCT8R09S51TB
|PARMA
|PARMA VIA EMILIA EST
|NT3CCV0F3K3H6B
|PAVIA
|BRONI (PV)
|PX5C80FJDTFRFB
|PAVIA
|BRONI (PV)
|QX5CKQNJB7X7XB
|PAVIA
|VOGHERA (PV)
|37JCMM2GF3SQWB
|PISTOIA
|MONTECATINI (PT)
|PJDG4TRU9TKV9B
|PRATO
|PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI
|LB3GCWZGDBWF9B
|REGGIO EMILIA
|REGGIO EMILIA
|BWKCKMGGJZH15B
|ROMA
|ROMA PRENESTINO
|GN3GUJQTD2H476
|VARESE
|CASTELLANZA (VA)
|VCMCYY6W3JZC5B
|VARESE
|GALLARATE (VA)
|2FNCBUXGG71UXB
|VARESE
|INDUNO OLONA (VA)
|V7HCCPUL9RV4HB
|VARESE
|SARONNO (VA)
|XCQCQT03BBUGGB
|VARESE
|VARESE LOC. MASNAGO
|39GCTCN5G971Z6
|VARESE
|VARESE LOC. MASNAGO
|49GCMY7CBC195B
|VARESE
|VARESE LOC. MASNAGO
|79GCK4U9HC71Z6
|VERBANIA
|VERBANIA
|U8KCG82ZGFSL9B
|VERONA
|VERONA VIA COLONNELLO FINCATO
|D2KCCH2TDPUZDB
|VERONA
|VERONA VIA COLONNELLO FINCATO
|URKCDSWSBR0WFB
|SPESA ONLINE
|SPESA ONLINE
|6S5U666669YB39
|SPESA ONLINE
|SPESA ONLINE
|6S5U66666GKUU9
|SPESA ONLINE
|SPESA ONLINE
|6S5U66666H7DD9
|SPESA ONLINE
|SPESA ONLINE
|6S5U66666J1H6C
|SPESA ONLINE
|SPESA ONLINE
|6S5U66666PW4R9
|SPESA ONLINE
|SPESA ONLINE
|6S5U66666T52M9
|SPESA ONLINE
|SPESA ONLINE
|6S5U66666UFMY9
In Evidenza
-
Arrivano le mini lavatrici da borsetta che puliscono gli abiti, ma anche frutta e verdura
-
Tutti i consigli di stile per far sembrare le gambe magre con vestiti e accessori
-
I migliori sport per accelerare il metabolismo
-
Come avere labbra carnose senza ricorrere alla chirurgia estetica