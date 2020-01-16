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Attualità / Via Buozzi Bruno

Esselunga fa felici due lecchesi: due Mini in regalo, i numeri vincenti

La catena di supermercati ha assegnato i cento numeri fortunati al termine del concorso che ha assegnato cento Mini: due di questi sono stati "staccati" nel Lecchese

Redazione

Sono due i fortunati lecchesi che hanno vinto altrettante delle cento Mini assegnate da Esselunga. La nota catena di supermercati ha, infatti, reso noti i numeri fortunati estratti al termine del concorso che ha messo in palio le MINI One 5 porte Baker Street Edition: come detto, tra questi cento codici ce ne sono due emessi dai registratori di Cernusco Lombardone e Lecco.

Mini Esselunga: I codici vincenti

PROVINCIA NEGOZIO CODICE MINI
ALESSANDRIA  ALESSANDRIA  NTGCY491DSRUTB 
ALESSANDRIA  VALENZA (AL)  Z6LCRZ55CR3JXB 
AREZZO  AREZZO  D2GGY32V6YWBGB 
ASTI  ASTI CORSO CASALE  47LC8750GCDKRB 
ASTI  ASTI CORSO CASALE  DXLCB6Z99890SB 
ASTI  ASTI CORSO CASALE  S7LCMBUB3JWWDB 
BERGAMO  BERGAMO VIA CORRIDONI  ZZHCDD6GH40WFB 
BERGAMO  BERGAMO VIA SAN BERNARDINO  1YMC57RKGDXXXB 
BERGAMO  CURNO (BG)  DGMCBMYKHRFTBB 
BERGAMO  CURNO (BG)  PGMC1WNL630JLB 
BERGAMO  NEMBRO (BG)  DMLCVP4SCLJQNB 
BERGAMO  STEZZANO (BG)  BWNCYJ26HJ5K2B 
BERGAMO  STEZZANO (BG)  XVNCUBXLGKB8VB 
BIELLA  BIELLA  9SHC9LQW9K7Q06 
BOLOGNA  BOLOGNA SAN VITALE  ZLHC98UQHBPHNB 
BOLOGNA  BOLOGNA SANTA VIOLA  8GLCDB3FD28J06 
BOLOGNA  BOLOGNA SANTA VIOLA  G3LCJ551GR7XMB 
BOLOGNA  BOLOGNA SANTA VIOLA  M3LCUXB539U1RB 
BOLOGNA  CASALECCHIO DI RENO (BO)  RYJCCD9CFSZJCB 
BRESCIA  BRESCIA VIA DELLA VOLTA  QHGCBKPLGJSLPB 
BRESCIA  SAREZZO (BS)  FN3CCKMHB1C6CB 
COMO  COMO CAMERLATA  56RCG3P8CD4ZRB 
COMO  COMO CAMERLATA  L6RC5DP1BTN29B 
COMO  COMO CAMERLATA  U6RCJXJ6DK0Q8B 
FIRENZE  FIRENZE LOC. GALLUZZO  MD3GJCLVDRDS2B 
FIRENZE  FIRENZE LOC. GALLUZZO  RD3GLKNXCRC3HB 
LECCO  CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  L2FCD9G1F2WR06 
LECCO  LECCO  3YNCFSVYG7262B 
LUCCA  LUCCA VIALE SAN CONCORDIO  08FGK00YFNB8VB 
LUCCA  LUCCA VIALE SAN CONCORDIO  18FGCTXZB768KB 
LUCCA  PORCARI (LU)  CPGGGVM13FXG5B 
MASSA CARRARA  MASSA (MS)  DCFG9CY59C8XFB 
MASSA CARRARA  MASSA (MS)  N9FGLGWUGFVBVB 
MILANO  BARANZATE (MI)  VK3C1MRRGY2L9B 
MILANO  CORBETTA (MI)  2QHCS0S6FSKFXB 
MILANO  CORBETTA (MI)  CQHC5X9QJR3886 
MILANO  CORSICO (MI)  K13C54CXH4TRTB 
MILANO  LAINATE (MI)  T2JCJY7Y97WD9B 
MILANO  LEGNANO (MI) CORSO SEMPIONE  4HNCKTGMBWP106 
MILANO  LEGNANO (MI) CORSO SEMPIONE  HJNCCQGPJC3GRB 
MILANO  MILANO PORTA NUOVA  FVPCG730BBJM2B 
MILANO  MILANO VIA LORENTEGGIO  5F5CVCZ3JFMDJB 
MILANO  MILANO VIA NOVARA  J3CCR3U6HRZ0BB 
MILANO  MILANO VIA NOVARA  Y3CCFPFG9LHN2B 
MILANO  MILANO VIA PALIZZI  VM5CTB93FRGTYB 
MILANO  MILANO VIA RIPAMONTI  UH5CP7R2DLT3GB 
MILANO  MILANO VIA RIPAMONTI  Z35C2DUXCDYB9B 
MILANO  MILANO VIA RUBATTINO  FB5C2KWMG01UXB 
MILANO  MILANO VIA RUBATTINO  HB5CNDYFCDJ15B 
MILANO  MILANO VIALE JENNER  N4HCR9LKDS65HB 
MILANO  MILANO VIALE JENNER  P4HC9FP9D3RJVB 
MILANO  MILANO VIALE UMBRIA  GFKCVYJPC56YBB 
MILANO  MILANO VIALE UMBRIA  MFKCN13VB9RU3B 
MILANO  PIOLTELLO (MI)  Q55C5SXVG5ZL06 
MILANO  RHO (MI)  CKMC8PDS9DNKYB 
MILANO  RHO (MI)  FJMC764DCKTK9B 
MILANO  RHO (MI)  HJMCR93ZHU8GCB 
MILANO  RHO (MI)  JKMCS20QCXGQ2B 
MILANO  SAN GIULIANO MILANESE (MI)  55PC41229WS59B 
MILANO  SETTIMO MILANESE (MI)  HPNC6CNB99ZDWB 
MILANO  SETTIMO MILANESE (MI)  SNNCSG1567VUY6 
MILANO  SETTIMO MILANESE (MI)  XNNCT56F9T1FTB 
MILANO  SOLARO (MI)  D7FCB2HS6QYXZ6 
MILANO  SOLARO (MI)  XWFC462SDM6YBB 
MILANO  SOLARO (MI)  ZWFCZ2MW6K2RWB 
MONZA BRIANZA  ARCORE (MB)  KUNCDDX59FPR9B 
MONZA BRIANZA  MACHERIO (MB)  D6MC56L49XMGFB 
MONZA BRIANZA  SEREGNO (MB)  XLMCNRUH9R735B 
MONZA BRIANZA  VAREDO (MB)  69PC2TYNDTK52B 
MONZA BRIANZA  VAREDO (MB)  C9PCCZSX3SCYVB 
MONZA BRIANZA  VAREDO (MB)  TBPC0J8WFUCWYB 
MONZA BRIANZA  VAREDO (MB)  UBPCYSC7GKQKVB 
MONZA BRIANZA  VIMERCATE (MB)  NPRCDDF3CV9UFB 
NOVARA  CASTELLETTO TICINO (NO)  DKLCCJ7QJBCBCB 
NOVARA  NOVARA CORSO DELLA VITTORIA  2GRCT8R09S51TB 
PARMA  PARMA VIA EMILIA EST  NT3CCV0F3K3H6B 
PAVIA  BRONI (PV)  PX5C80FJDTFRFB 
PAVIA  BRONI (PV)  QX5CKQNJB7X7XB 
PAVIA  VOGHERA (PV)  37JCMM2GF3SQWB 
PISTOIA  MONTECATINI (PT)  PJDG4TRU9TKV9B 
PRATO  PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI  LB3GCWZGDBWF9B 
REGGIO EMILIA  REGGIO EMILIA  BWKCKMGGJZH15B 
ROMA  ROMA PRENESTINO  GN3GUJQTD2H476 
VARESE  CASTELLANZA (VA)  VCMCYY6W3JZC5B 
VARESE  GALLARATE (VA)  2FNCBUXGG71UXB 
VARESE  INDUNO OLONA (VA)  V7HCCPUL9RV4HB 
VARESE  SARONNO (VA)  XCQCQT03BBUGGB 
VARESE  VARESE LOC. MASNAGO  39GCTCN5G971Z6 
VARESE  VARESE LOC. MASNAGO  49GCMY7CBC195B 
VARESE  VARESE LOC. MASNAGO  79GCK4U9HC71Z6 
VERBANIA  VERBANIA  U8KCG82ZGFSL9B 
VERONA  VERONA VIA COLONNELLO FINCATO  D2KCCH2TDPUZDB 
VERONA  VERONA VIA COLONNELLO FINCATO  URKCDSWSBR0WFB 
SPESA ONLINE  SPESA ONLINE  6S5U666669YB39 
SPESA ONLINE  SPESA ONLINE  6S5U66666GKUU9 
SPESA ONLINE  SPESA ONLINE  6S5U66666H7DD9 
SPESA ONLINE  SPESA ONLINE  6S5U66666J1H6C 
SPESA ONLINE  SPESA ONLINE  6S5U66666PW4R9 
SPESA ONLINE  SPESA ONLINE  6S5U66666T52M9 
SPESA ONLINE  SPESA ONLINE  6S5U66666UFMY9 

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