Ewan McGregor torna guzzista: la star protagonista del lancio della V85 TT

Una delle star più note e apprezzate di Hollywood è tornato in sella alla moto simbolo del nostro territorio. Anche quest'anno l'attore Ewan McGregor è testimonial della Moto Guzzi.

L'interprete di - fra i tanti film di successo - Star Wars e Trainspottting si è prestato infatti per il lancio della V85 TT, la "classic enduro" uscita quest'anno dagli stabilimenti di Via Parodi a Mandello che sta letteralmente stregando gli appassionati e i guzzisti. La campagna pubblicitaria è scattata da una location suggestiva, il Resort Is Molas, nel Sud della Sardegna. Da lì è partito il viaggio di prova di McGregor in sella alla v85 TT, su strade asfaltate e su sterrato, attraverso un territorio incontaminato tra mare, montagna, campi da golf e le Saline Conti Vecchi, sito naturalistico e di archeologia industriale alle porte di Cagliari, valorizzato dal Fai che lo ha ristrutturato rendendolo il primo sito archeologico ancora attivo (e sin dal 1929).

Già in sella alla California 1400

Non è la prima volta che McGregor affianca la sua immagine e la sua reputazione di motociclista alla Caa dell'Aquila; il primo episodio di questa fortunata partnership risale infatti al 2013, quando - nel West Australia - Ewan fu protagonista nel lancio della nuova California 1400.

McGregor nel 2007 giunse anche in riva al Lario, per visitare il museo e lo stabilimento Guzzi e partecipare alla "Giornate mondiali Guzzi", in sella alla sua California Vintage. Adesso è il turno della V85 TT, due ruote che l'attore ha voluto provare personalmente prima di calarsi nei panni del testimonial. Una prova che, evidentemente, è andata a buon fine.