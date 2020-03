Il Patronato Inca: «Basta fake news sulla regolarizzazione degli stranieri irregolari»

Regolarizzazione degli stranieri irregolari, il Patronato Inca della Cgil interviene per porre un freno alle fake news che stanno circolando insistentemente negli ultimi giorni.

«Sono assolutamente infondate - spiegano da Via Besonda - le voci che stanno girando attraverso vari social media riguardo l'esistenza di una norma che permette la regolarizzazione dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare in Italia tramite l'invio dei kit di rinnovo postale».

Anche nel Lecchese si sono verificate segnalazioni di questo tipo. Il Patronato Inca Cgil Lecco annuncia di essere a disposizione per qualsiasi informazione sul tema.

Inoltre l'Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, ha tradotto alcune informazioni utili affinché nessuno venga tratto in inganno. Di seguito le informazioni in italiano.