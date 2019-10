Falghera, i cittadini scrivono al sindaco: «Qui è emergenza parcheggi»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cari cittadini e cara amministrazione comunale, chiediamo la vostra attenzione! La frazione di Falghera, nel comune di Lecco, ha bisogno del vostro aiuto! "Cercasi parcheggi disperatamente" è l'appello che gridiamo da anni! Anni nel corso dei quali il nostro quartiere ha assistito impotente alla costruzione di innumerevoli case e ville, senza che venisse previsto e quindi realizzato alcun posto auto! Mentre le case crescevano come funghi, le amministrazioni comunali monetizzavano gli oneri di costruzione, dimenticandosi, nonostante le promesse, di realizzare dei posti auto per i residenti. Ormai, come potete immaginare, gli spazi edificabili sono esauriti!

L'amministrazione comunale attuale si è dimostrata comprensiva nei confronti del nostro disagio e disponibile alla realizzazione di un progetto di collaborazione con i cittadini per la realizzazione di parcheggi pubblici e privati, nell'unica e ultima area disponibile, alle spalle della chiesetta di Falghera. Si tratta di una zona limitrofa a un'area nuova di lottizzazione che ha, a sua volta, l'esigenza di risolvere un problema di allacciamenti elettrici. Grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, è stato presentato alla Comunità di Falghera un progetto che prevedeva la realizzazione nella medesima area di: una cabina elettrica (per risolvere le esigenze energetiche del nuovo lotto e di un rilancio sul versante) circa 6/7 parcheggi pubblici e 9 box privati (per i quali i residenti di Falghera interessati all'ipotetico acquisto hanno presentato nel mese di luglio una formale manifestazione d'interesse); tale progetto avrebbe dovuto perfezionarsi burocraticamente entro l'anno.

Con nostra sorpresa il Consiglio Comunale di lunedì 28 ottobre 2019 si troverà a votare l'approvazione di un progetto che prevede la costruzione della sola cabina elettrica, nell'area dove avrebbero dovuto sorgere anche i parcheggi. Siamo quindi a richiedere al nostro caro sindaco e all'amministrazione comunale, che in questi mesi ci ha ascoltato e ha ben compreso le nostre difficoltà, di passare dalle promesse ai fatti. È il momento di integrare il progetto di costruzione della cabina elettrica con quello di realizzazione dei parcheggi, assumendosi un impegno concreto attraverso una delibera dell'amministrazione comunale. A questo punto, caro sindaco, le chiediamo di aiutarci, perché il nostro appello ormai è disperato! Risulta alquanto evidente che, se dovesse essere approvato il progetto della cabina elettrica (ugualmente necessaria quanto i parcheggi), non rimarrebbe alcuno spazio tecnico in quell'area per la realizzazione di parcheggi.

La nostra è un'esigenza di pubblico interesse ormai annosa: non ci lasci nell'ombra, sarebbe davvero un peccato rovinare questo rapporto collaborativo che si è creato con questa amministrazione nell'ultimo anno. Ringraziamo tutti per l'attenzione. Ci vediamo lunedì sera in Consiglio Comunale, sperando ci sia l'approvazione di un emendamento alla Delibera di cui al punto 6 dell'ordine del giorno che preveda la realizzazione dei parcheggi nella frazione di Falghera! Siamo fiduciosi che il nostro appello verrà ascoltato!

