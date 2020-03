Il Fantacalcio diventa solidale: i montepremi donati all'Asst Lecco per la lotta al Coronavirus

Il Fantacalcio non ha mezzi termini: o lo ami o lo odi, anche se poi ci giochi ogni anno. Ma, aldilà dei sentimenti, è bello portare agli onori della cronaca l'iniziativa presa da vari appassionati della provincia di Lecco, fantacalcisti convinti che hanno deciso di devolvere in beneficienza il montepremi delle loro leghe private. La causa, come potrete immaginare, è attualissima e bisognosa di un supporto costante, economico e non solo: parliamo della lotta al Nuovo coronavirus combattuta all'interno dei presidi ospedalieri dell'Asst Lecco, Azienda sanitaria che gestisce le strutture lecchesi.

Come abbiamo benvolentieri appreso, infatti, vari gruppi di praticanti del Fantacalcio hanno lì destinato le loro vincite, anche nell'ordine dei duemila euro per una sola Lega, contribuendo anche finanziariamente alla causa ospedaliera, che vede coinvolti centinaia di operatori sanitari ogni giorno, ora, minuto. Rimangono aperti, nel frattempo, tutti i canali per la donazione di cui vi abbiamo dato conto in questi giorni.