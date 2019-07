«Strutture non conformi alla normativa»: chiusa anche la ferrata Gamma 1

Dopo la ferrata Gamma 2, inagibile da dicembre 2018, anche la "Gamma 1" è stata chiusa al passaggio degli escursionisti. Come spiegato dal Gruppo Alpinistico GammaLecco, infatti, «I Gamma non abbandonano le loro ferrate, ma si vedono costretti alla chiusura della "Gamma 1" e della "Gamma 2" in quanto non conformi alla normativa vigente, essendo percorsi fruibili al pubblico a tutti gli effetti, per cui comportano responsabilità non accettabili e insostenibili».

«Al lavoro per raccogliere fondi»

Decisiva l'ultima assemblea dei soci: «Giovedì 25 luglio i soci, in apposita assemblea, hanno preso la sofferta decisione della chiusura attuale dei due percorsi. Per risolvere in tempi non prevedibili e rendere accettabile e sicura la loro funzione il gruppo è già attivo nel raccogliere i fondi necessari per la loro idonea ristrutturazione, comprovata da regolare certificazione, riavvolgendosi sia a enti pubblici sia a privati in varie forme, nella consapevolezza dell’attrattiva costituita dalle due ferrate per il territorio lecchese».