L'invito della Fimaa: «Chiudete le agenzie immobiliari fino al 25 marzo»

«Le agenzie immobiliari vanno chiuse per due settimane». Gli ultimi interventi normativi contenuti nel Dpcm 11 marzo hanno introdotto ulteriori restrizioni anche per quanto riguarda le attività imprenditoriali. Di fronte a uno scenario che comunque permette ad alcune attività - fatte salve le categorie espressamente obbligate alla chiusura - di valutare una possibile apertura, il presidente Fimaa Lecco, Sergio Colombo, anche membro di Giunta di Confcommercio Lecco, lancia un invito ai suoi associati.

«Siamo in stato di totale emergenza per il diffondersi del Coronavirus. Ecco perché chiedo a tutte le agenzie immobiliari associate di chiudere almeno fino al 25 marzo - spiega - La situazione che stiamo vivendo è al di là di ogni immaginazione e non sappiamo quando tornerà la normalità. Ora è importante dare una mano per ridurre le occasioni di contagio e il diffondersi del virus. Ecco perché anche noi come Fimaa dobbiamo rispettare quanto ci è stato chiesto come cittadini: restare a casa. Anche in questa occasione come Fimaa vogliamo mostrare coesione e spirito di squadra».

Colombo continua così: «Dobbiamo porre molta attenzione, avere senso civico, rispetto verso gli altri e noi stessi e avere grande senso di responsabilità. Sappiamo che per un imprenditore non è facile scegliere questa strada, ma oggi la chiusura è l'unica risposta che possiamo dare. La salute, nostra e dei nostri collaboratori, viene prima di ogni altra cosa».