Fiocco azzurro a Morterone: dopo anni una nuova nascita

Il comune di Morterone, il più piccolo d'Italia con i suoi 30 abitanti, torna a festeggiare un momento di grande emozione. Il primo dopo l'emergenza Coronavirus.

Domenica 19 luglio 2020 è diventata una data importante per la località valsassinese: a distanza di otto anni dall'ultima (nel 2012), si è infatti verificata una nascita in paese. Sara Invernizzi, per la gioia di papà Matteo e di tutti i famigliari, ha dato alla luce il piccolo Denis.

Il bimbo è nato all'ospedale Manzoni di Lecco, gode di ottima salute e ha già suscitato l'affetto e la simpatia di tutto il comune di Morterone, e non solo.

Felicissima la giovane mamma, figlia dei gestori della nota Trattoria dei cacciatori: «Sicuramente è una bellissima emozione, dopo così tanto tempo che non nascevano bambini portare in paese un bel fiocco azzurro» ha commentato a Lecco Today.

Dalla redazione le più sentite congratulazioni a Sara, Matteo e alle rispettive famiglie, e i migliori auguri al piccolo Denis.