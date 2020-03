Scioperi del 7 marzo 1944: lavoratori ricordati dai sindacati con una corona di fiori

Cgil Lecco, Cisl Monza Brianza Lecco, Uil del Lario, Comune di Lecco, Provincia di Lecco e Anpi provinciale hanno ricordato con una corona di fiori i 26 lavoratori lecchesi deportati nel lager di Mauthausen a seguito degli scioperi del 7 marzo 1944, di cui Pino Galbani ne fu testimone fino alla sua morte avvenuta nel 2016.

I fiori sono stati depositati nella mattinata di sabato ai piedi del monumento all'interno del Parco 7 marzo 1944 e davanti alla lapide di via Castagnera, fuori dall'istituto Bertacchi, luogo in cui avvenne la deportazione.

La manifestazione inizialmente prevista per lunedì 9 marzo - per il 76° anniversario del sacrificio dei lavoratori lecchesi per la libertà e il riscatto dell'Italia della dittatura fascista - è invece rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Gallery