Flash mob, ormai è un rituale: applausi ai medici e "palinsesto" rinnovato per la seconda settimana di quarantena

L'applauso, tutti i giorni, agli operatori sanitari che stanno lavorando in prima linea durante l'emergenza sanitaria figlia della pandemia Coronavirus. Poi sette brani per accompagnare i lecchesi verso la fine della quarantena imposta dal Decreto emesso lo scorso 11 marzo: un vero e proprio flash mob a lunga durata che avvolgerà tutta Italia.

Ecco il calendario dei flash mob dal 16 al 22 marzo. Un programma relativo alla città di Lecco ma che di certo farà il giro dell’Italia, seppur con alcune possibili modifiche:

Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

E volavo, volavo felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché

Quando tramonta la luna li porta con sé

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

Che sono blu come un cielo trapunto di stelle

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

E continuo a volare felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu

La tua voce è una musica dolce che suona per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Con te

È una canzone senza titolo

Tanto pe' cantà

Pe' fa quarche cosa

Non è gnente de straordinario

È robba der paese nostro

Che se po' cantà pure senza voce

Basta 'a salute

Quanno c'è 'a salute c'è tutto

Basta 'a salute e un par de scarpe nove

Poi girà tutto er monno

E m'a accompagno da me

Pe' fa la vita meno amara

Me so' comprato 'sta chitara

E quanno er sole scenne e more

Me sento 'n core cantatore

La voce e' poca ma 'ntonata

Nun serve a fa 'na serenata

Ma solamente a fa 'n maniera

De famme 'n sogno a prima sera

Tanto pe' cantà

Perché me sento un friccico ner core

Tanto pe' sognà

Perché ner petto me ce naschi 'n fiore

Fiore de lillà

Che m'ariporti verso er primo amore

Che sospirava le canzoni mie

E m'aritontoniva de bucie

Canzoni belle e appassionate

Che Roma mia m'aricordate

Cantate solo pe' dispetto

Ma co' 'na smania dentro ar petto

Io nun ve canto a voce piena

Ma tutta l'anima è serena

E quanno er cielo se scolora

De me nessuna se 'nnamora

Tanto pe' cantà

Perché me sento un friccico ner core

Tanto pe' sognà

Perché ner petto me ce naschi un fiore

Fiore de lillà

Che m'ariporti verso er primo amore

Che sospirava le canzoni mie

E m'aritontoniva de bucie

È tenersi per mano andare lontano, la felicità

E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità

È restare vicini come bambini, la felicità

Felicità

Felicità

È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va

È la pioggia che scende dietro le tende, la felicità

È abbassare la luce per fare pace, la felicità

Felicità

Felicità

È un bicchiere di vino con un panino, la felicità

È lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità

È cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità

Felicità

Senti nell'aria c'è gia

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa di felicità

Senti nell'aria c'è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa di felicità

Felicità

E una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che va

E'un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità

E una telefonata non aspettata, la felicità

Felicità

Felicità

È una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità

È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità

È aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità

Felicità

Senti nell'aria c'è già

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa di felicità

Senti nell'aria c'è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa di felicità

Fatece largo che passamo noi

Sti giovanotti de' sta Roma bella

Semo ragazzi fatti cor pennello

E le ragazze famo innamorà

E le ragazze famo innamorà

Ma che ce frega ma che ce 'mporta

Se l'oste ar vino ci ha messo l'acqua

E noi je dimo e noi je famo

C'hai messo l'acqua

Nun te pagamo ma però

Noi semo quelli

Che j'arrisponnemmo 'n coro

E' mejo er vino de li Castelli

De questa zozza società

E si per caso vi è er padron de casa

De botto te la chiede la pigione

E noi jarrispondemo a sor padrone

T'amo pagato e 'n te pagamo più

T'amo pagato e 'n te pagamo più

Che ce arifrega che ce arimporta

Se l'oste ar vino ci ha messo l'acqua

E noi je dimo e noi je famo

C'hai messo l'acqua

Nun te pagamo ma però

Noi semo quelli

Che j'arrisponnemmo 'n coro

E' mejo er vino de li Castelli

De questa zozza società

Ce piacciono li polli

Li abbacchi e le galline

Perché son senza spine

Nun so' come er baccala'

La societa' dei magnaccioni

La societa' della gioventù

A noi ce piace de magna e beve

E nun ce piace de lavora'

Portace 'nantro litro

Che noi se lo bevemo

E poi jarrisponnemo

Embe' embe' che c'è

E quanno er vino embe'

C'arriva al gozzo embe'

Ar gargarozzo embe'

Ce fa 'n figozzo embe'

Pe falla corta pe falla breve

Mio caro oste portace da beve

Da beve da beve

Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme

Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è

Tra mille mattini freschi di biciclette

Mille più tramonti dietro i fili del tram

Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me

Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto

Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via

E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore

Larghe e vuote di un'estate di città

Accanto alla mia ombra nuda di malinconia

Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello

Col viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai

Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento

E dentro a un senso di inutilità

E fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai

Strada facendo, vedrai

Che non sei più da solo

Strada facendo troverai

Un gancio in mezzo al cielo

E sentirai la strada far battere il tuo cuore

Vedrai più amore, vedrai

Io troppo piccolo fra tutta questa gente che c'è al mondo

Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai

E ho corso in mezzo a prati bianchi di luna

Per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità

E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai vedrai, vedrai

Strada facendo vedrai

Che non sei più da solo

Strada facendo troverai

Anche tu un gancio in mezzo al cielo

E sentirai la strada far battere il tuo cuore

Vedrai più amore, vedrai

E una canzone neanche questa potrà mai cambiar la vita

Ma che cos'è che ci fa andare avanti e dire che non è finita

Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore

Che mi fa cantare e amare sempre più

Perché domani sia migliore, perché domani tu

Strada facendo vedrai (perché domani sia migliore, perché domani tu)

Strada facendo vedrai (perché domani sia migliore, perché domani tu)

Strada facendo vedrai (perché domani sia migliore, perché domani tu)

Strada facendo vedrai (perché domani sia migliore, perché domani tu)

Strada facendo vedrai (perché domani sia migliore, perché domani tu)

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Sono un italiano

Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente

E un partigiano come presidente

Con l'autoradio sempre nella mano destra

Un canarino sopra la finestra

Buongiorno Italia con i tuoi artisti

Con troppa America sui manifesti

Con le canzoni, con amore

Con il cuore

Con più donne e sempre meno suore

Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch'io

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero

Buongiorno Italia che non si spaventa

Con la crema da barba alla menta

Con un vestito gessato sul blu

E la moviola la domenica in TV

Buongiorno Italia col caffè ristretto

Le calze nuove nel primo cassetto

Con la bandiera in tintoria

E una Seicento giù di carrozzeria

Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch'io

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero

Che bello è quando c'è tanta gente

E la musica, la musica ci fa star bene

È una libidine

E una rivoluzione

Quando ci si può parlare con una canzone

Che bello è quando lo stadio è pieno

E la musica, la musica riempie il cielo

È una libidine

E una rivoluzione

È una libidine

È una rivoluzione

Ciao mamma guarda come mi diverto

Hey hey, hey hey, ah ah ah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Whoo, oh yeah yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Everybody, everybody

Ciao mamma guarda come mi diverto, whoo

Alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh

E quando tramonterà il sole sopra la città

Un'anima sola, un corpo unico

È una libidine

È una rivoluzione

È una libidine

È una rivoluzione

Ciao mamma guarda come mi diverto

Whoo, oh yeah yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Hey hey, hey hey, ah ah ah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Jovanotti

Ciao mamma guarda come mi diverto, yeah yeah yeah

Alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh

Che bello e quando c'è tanta gente

E la musica, la musica ci fa star bene

Che bello e quando lo stadio è pieno

E la musica, la musica riempie il cielo

È una libidine

È una rivoluzione

È una libidine

È una rivoluzione

Ciao mamma guarda come mi diverto

Hey hey, hey hey, ah ah ah

Ciao mamma guarda come mi diverto

E Jovanotti

Ciao mamma guarda come mi diverto

Yeah, yeah yeah yeah yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Finalmente liberi, yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Ciao mamma guarda come mi diverto

Ciao mamma guarda come mi diverto

