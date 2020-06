"La vita inizia dove finisce il divano": ecco il nuovo singolo di Fracassa

"La vita inizia dove finisce il divano": è un titolo d'impatto, e suscita immagini altrettanto nitide, il nuovo singolo di Arturo Fracassa, cantautore lecchese che negli ultimi anni si è messo in luce (dopo una lunga e proficua carriera da cestista) con ben due dischi e un singolo dedicato a Lecco.

La canzone è nata durante il lockdown ed è lo stesso autore a raccontarla. «Attraverso una metafora racconto di un amore, un'ipotetica compagna o compagno con cui tutti possiamo avere avuto una storia - spiega Fracassa - Il divano è una zona di comfort e puoi tracciare il bilancio della tua vita, di quanto fatto e di quanto ancora da fare. È un posto in cui stiamo comodi, ma se vuoi riempire la vita prima o poi da lì devi schiodarti».

«Ho scritto durante il lockdown, non solo questa canzone ma parecchie altre - prosegue - È stato un periodo duro ma in qualche modo, per non impazzire, occorreva trovare una valvola da cui fare uscire tutto. Ho deciso subito di produrla. Ero e sono molto convinto».

La canzone è arrangiata e prodotta da Fulvio Arnoldi, musicista di Francesco Renga residente a Mandello. «La cosa curiosa è che un giorno mi scrisse in privato via Facebook facendo una recensione positiva sul mio secondo disco, "La vita dentro i margini", ed ebbi modo di conoscerlo. Il contatto fra noi nacque così. Di recente gli ho fatto ascoltare la canzone e insieme abbiamo deciso di lavorarci».

Il brano "La vita inizia dove finisce il divano" si propone in una veste sonora diversa rispetto ai lavori precedenti di Arturo. «Ho sperimentato suoni differenti, con poche parti chitarristiche, sono contento del risultato ottenuto - prosegue Fracassa - Abbiamo realizzato anche un videoclip: a causa del Covid non è stato possibile girare immagini in esterna e così abbiamo utilizzato le splendide animazioni di Simone Morelli, in arte "Sibbou"».

Dal 26 giugno il singolo "La vita inizia dove finisce il divano" uscirà sulla principali piattaforme streaming, con il relativo videoclip su You Tube. Ulteriori informazioni sono reperebili sui canali social di Arturo Fracassa.