"Frozen II - Il Segreto di Arendelle", dove vederlo a Lecco e dintorni

È uno dei film più attesi dell'anno. Gli appassionati dei classici Disney lo aspettano ormai dal 2013, anno di pubblicazione del primo fortunato episodio. "Frozen II - Il segreto di Arendelle" è candidato a diventare un must e di certo riempirà le sale da qui al periodo natalizio, divertendo grandi e soprattutto piccini.

Dove poterlo seguire, a Lecco e dintorni? Vi proponiamo una piccola guida con date e orari, dalle grandi multisale alle più "intime" sale nostrane.

Dove vederlo

Uci Cinemas Lissone

Venerdì 29 novembre - 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Sabato 30 novembre - 10.30, 11.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10, 00.40

Domenica 1 dicembre - 10.30, 11.30, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Lunedì 2 dicembre - 16.40, 17.10, 17.40, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Martedì 3 dicembre - 16.40, 17.10, 17.40, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Mercoledì 4 dicembre - 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Uci Cinemas Montano Lucino

Venerdì 29 novembre - 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Sabato 30 novembre - 10.30, 11.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45 (3D), 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Domenica 1 dicembre - 10.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45 (3D), 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19, 19.40, 20.20, 21.30, 22.10

Lunedì 2 dicembre - 16.40, 17.10, 17.40, 19, 19.40, 20.30, 21.30

Martedì 3 dicembre - 16.40, 17.10, 17.40, 19, 19.45, 20.20, 21.30

Mercoledì 4 dicembre - 16.40, 17.10, 17.40, 19, 19.45, 20.20, 21.30, 22.10

The Space Cinema Vimercate

Venerdì 29 novembre - 15.15, 15.50, 16.30, 17, 17.25, 18, 18.25, 19.05, 19.30, 20, 20.35, 21, 21.30, 22

Sabato 30 novembre - 14, 14.30, 14.50, 15.15, 15.50, 16.30, 17, 17.25, 18, 18.25, 19.05, 19.30, 20, 20.35, 21, 21.30, 22, 23.35

Domenica 1 dicembre - 10.10, 14, 14.30, 14.50, 15.15, 15.50, 16.30, 17, 17.25, 18, 18.25, 19.05, 19.30, 20, 20.35, 21, 21.30, 22

Lunedì 2 dicembre - 15.50, 17.25, 18.25, 20, 21

Martedì 3 dicembre - 15.50, 17.25, 18.25, 20, 21

Mercoledì 4 dicembre - 15.50, 17.25, 18.25, 20, 21

Cineteatro Palladium - Lecco

Venerdì 29 movembre 21

Sabato 30 novembre 20.15, 22.15

Domenica 1 dicembre 15, 17, 19, 21

LunedÌ 2 dicembre 21

Cinema Bellano

Venerdì 29, sabato 30 novembre ore 21

Domenica 1 ore 17, 21

Venerdì 6, Sabato 7 ore 21

Domenica 8, Domenica 15 dicembre ore 17

Cineteatro De Andrè - Mandello del Lario

Lunedì 6 Gennaio - ore 15, 18

La trama

Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete di entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che le mostra frammenti del suo passato e le promette risposte riguardo alla sua identità. Per seguire questo richiamo e trovare una spiegazione ai suoi poteri, decide di viaggiare attraverso la foresta incantata di cui le parlava il padre, nonostante questo significhi dover dominare gli spiriti dell'Aria, dell'Acqua, del Fuoco e della Terra. Anna la segue, determinata a proteggere la sorella, e naturalmente Kristoff, Sven e Olaf si uniscono all'impresa.

Il trailer