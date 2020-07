PoliMascherina solidale: il Gam nella filiera della solidarietà

"Un milione di mascherine per imparare a proteggerci" è una campagna di informazione e sensibilizzazione che il Politecnico di Milano ha avviato nell'ambito di PoliMascherina, progetto avviato a supporto di Regione Lombardia per la creazione di una filiera di produzione locale (regionale e nazionale) di mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione.

Le prove di traspirabilità e di efficienza alla filtrazione, effettuate presso i laboratori del Politecnico su centinaia di campioni, hanno prodotto il tessuto non tessuto con contenuto di meltblown (utilizzato per le mascherine chirurgiche) sufficiente a garantire livelli di efficienza alla filtrazione batterica superiori al 95% e livelli di traspirabilità.

Anche il Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco, fra 130 associazioni in totale, ha aderito all'iniziativa di cucire e confezionare le mascherine con l'aiuto di due volontarie (Silvia Fornari e Manuela Moretto). Il Gam ha donato 150 pezzi all'associazione Auser Lecco; serviranno per proteggere i volontari che trasportano le persone e le stesse mentre si recano in ospedale per visite ed esami.

I Volontari di Auser Provinciale Lecco, Auser Olginate e sindacato Spi hanno accettato di collaborare con il Gruppo Aiuto Mesotelioma e contribuire all'iniziativa per incrementare il numero delle mascherine prodotte, creando così una sinergia importante per raggiungere un unico vero scopo.