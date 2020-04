Cimiteri chiusi, sindaco e parroco omaggeranno i defunti a nome della comunità

A Garlate si terrà un'iniziativa per onorare la memoria dei defunti in occasione della ricorrenza pasquale, mantenendo sempre fermo il principio del "Restate a casa" nei giorni di emergenza epidemica. L'Amministrazione comunale ha infatti reso noto che verranno pulite le tombe del cimitero cittadino, con il sindaco e il parroco che andranno a visitare i defunti in rappresentanza della popolazione, piantando inoltre un albero per ricordare questi giorni difficili e un ulivo come segnale di speranza legato alla Pasqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La Pasqua è sempre stato un momento in cui si manifesta l'affetto verso i cari defunti e fra le tradizioni della nostra comunità c'è la cura della tomba, la visita e il ricordo per chi ci ha lasciato - fa presente l'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti - Quest'anno la situazione legata alla pandemia virale ci ha costretto a chiudere l'accesso ai cimiteri. Non vogliamo però che questa Pasqua passi senza un segno, anche se simbolico, dell'attenzione che la comunità di Garlate riserva al culto dei defunti. Se continuerà la chiusura dei cimiteri il comune di Garlate intende onorare a nome di tutta la comunità i nostri defunti attraverso azioni semplici ma sentite. Innanzitutto verranno pulite le tombe (saranno rimossi solo i fiori freschi sfioriti e non altro). Il sindaco e il parroco don Matteo Gignoli si recheranno al cimitero per rappresentare la partecipazione di tutta la comunità. Verrà impartita una benedizione e verrà posizionato un vaso con una pianta di ulivo per celebrare la Pasqua e per dimostrare la vicinanza di tutti alle persone che ci hanno lasciato, per significare che, nonostante la "distanza" determinata dai necessari divieti di questi giorni, tutti noi non dimentichiamo chi ci è stato vicino. Un albero verrà successivamente piantato nel cimitero - conclude l'Amministrazione comunale - e resterà per ricordare questi giorni difficili, ma anche lo spirito di unità e di comunità che ci consentirà di superarli».