Garlate avvia la sanificazione di strade e luoghi pubblici

Non solo i controlli lungo la pista ciclopedonale insieme alla vicina Pescate. A Garlate saranno presto avviate una serie di opere di sanificazione di strade e luoghi pubblici. «Tra le azioni che il Comune di Garlate metterà in atto per contrastare il diffondersi del coronavirus ci sarà anche quella della sanificazione dei luoghi pubblici più frequentati - fa sapere l'Amministrazione comunale guidata al sindaco Giuseppe Conti - Si comincia lunedì 16 e martedì 17 marzo con i parchi e l'area cani. Si procederà poi con altri luoghi pubblici. La popolazione sarà tempestivamente avvisata. Ringraziamo tutti per la collaborazione». Poco fa, sabato mattina, sempre l'Amministrazione garlatese ha inoltre ricordato che è assolutamente vietato spostarsi per raggiungere seconde case e case di vacanza: «Si fa presente a tutti che gli spostamenti restano consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute».

Intanto, dopo quelli svolti nei giorni scorsi sulla pista ciclopedonale, il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha annunciato controlli anche nel fine settimana. «Sabato continueranno i controlli a lago estendendoli anche lungo la strada provinciale - ha fatto sapere De Capitani - Ricordo che solo i residenti possono passeggiare sulla ciclabile e uno alla volta, mantenendo le distanze. Tutti gli altri verranno deferiti all'Autorità giudiziaria. Ricordo inoltre che anche per circolare a piedi a Pescate ci vuole la carta identità per verificare la residenza».