Ecocentro chiuso, a Garlate un giorno di raccolta del verde porta a porta

Anche a Garlate, come negli altri paesi del territorio, il Centro di raccolta rifiuti cittadino resterà chiuso almeno fino a lunedì 13 aprile per effetto delle disposizioni di legge legate al contrasto dell'emergenza Covid-19. Per venire incontro alle esigenze dei garlatesi, il Comune ha deciso di effettuare una raccolta straordinaria del verde porta a porta. Un servizio utile in queste settimane in cui in diverse abitazioni private si stanno accumulando grossi quantitativi di scarto verde a seguito del taglio di erba e cura dei giardini di casa al quale la gente si sta dedicando più del solito visto il periodo di isolamento. Un servizio, quello di un giorno di raccolta eccezionale del verde porta a porta, che sarebbe stato auspicato anche in altri comuni del territorio.

«Per effetto delle nuove dispozioni di legge e della Prefettura l'ecocentro resterà chiuso fino al 13 aprile - ricorda l'Amministrazione comunale di Garlate - Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune organizza per venerdì 10 aprile una raccolta straordinaria porta a porta di verde e ramaglie. Gli addetti del Comune passeranno durante la giornata a ritirare i sacchi davanti alle abitazioni. I sacchi dovranno essere trasparenti, chiusi e non dovranno contenere nessun altro materiale. I sacchi che non avranno queste caratteristiche non verranno raccolti e dovranno essere riportati nelle abitazioni prima di sera. I sacchi dovranno essere esposti entro le ore 8 dello stesso giorno».

