Guardia di Finanza: avvicendamento alla guardia, a Pappalardo subentra Domenico Peluso

Il Maggiore Domenico Peluso, ufficiale originario della provincia di Monza e Brianza e arruolato nel Corpo nell'ottobre 2001 presso l'Accademia di Bergamo, ha assunto il ruolo di Comandante del Gruppo di Lecco. Subentra al Capitano Luigi Pappalardo, che, dopo tre anni d'intenso servizio, ricco di soddisfazioni personali e professionali, è stato trasferito al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma quale ufficiale addetto.

Il Capitano Luigi Pappalardo, trasferito a Roma

La scheda del Maggiore Peluso

Il Maggiore Peluso, al termine del percorso formativo e al conseguimento della laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, con il grado di Tenente è stato destinato alla Scuola Allievi Finanzieri di Bari; dopodichè, l'ufficiale ha maturato importanti esperienze di comando territoriale alla guida delle Tenenza di Saronno e, con la promozione al rango di Capitano, della Compagnia di frontiera di Lavena Ponte Tresa e della Compagnia di Augusta, in Sicilia. Promosso a Maggiore, l'ufficiale ha diretto il Gruppo di Tutela Economica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, reparto dal quale proviene.

Gli auguri del Comandante Dell'Anna

Il Comandante Provinciale di Lecco, Colonnello Massimo Dell'Anna, ha ringraziato il Capitano Luigi Pappalardo per la proficua attività svolta in provincia e per i lusinghieri risultati conseguiti. Inoltre, ha rivolto al Maggiore Domenico Peluso un augurio di buon lavoro nel suo nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell'interesse del Corpo e del Paese.