Valmadrera ricambia il favore: la delegazione di Weissenhorn attesa in città

Dopo la visita della delegazione valmadrerese in Germania la scorsa settimana, con il Sindaco e gli Assessori Brioni e Butti, tocca ora ai rappresentanti della cittadina tedesca di Weissenhorn trascorrere qualche giorno a Valmadrera.

Il programma della visita

Nel programma della visita, coordinata da Giuseppe Castelnuovo, punto di riferimento del gemellaggio, sabato 28 settembre alle ore 21.00 il concerto gospel della corale Coro Joyful Voice presso la Chiesa di San Calocero di Civate, grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Civate, che coinvolge diversi aspetti delle iniziative culturali, e, nella giornata di domenica 29 settembre, alle ore 11.15, l’incontro ufficiale con il saluto dell’Amministrazione comunale nella sala consiliare presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Il gemellaggio con la cittadina bavarese, avviato nel 2016, è riuscito a coinvolgere diverse realtà oltre alle Amministrazioni comunali, in primo luogo le scuole, con le visite degli studenti delle scuole medie e i corsi di tedesco organizzati da Ursula e Udo Schramm, e con la partecipazione, anche quest’anno, degli studenti del corso di aiuto cuoco del CFP Aldo Moro alla iniziativa Essen der Nationen.

Nel 2017 il team Formaggilandia ha guidato un gruppo di ciclisti tedeschi sulle nostre strade, e lo scorso anno, nel mese di maggio, il Corpo musicale Santa Cecilia ha accolto l’orchestra sinfonica del Liceo Nikolaus-KoperniKus-Gymnasium che si è esibita in concerto. Sono ora in fase di programmazione nuove iniziative in occasione del centenario del Corpo Musicale Santa Cecilia.

La speranza è quella di coinvolgere nel gemellaggio anche le realtà produttive di entrambe le città per proporre, soprattutto ai giovani, possibilità di lavoro e di formazione professionale.

Gallery