Giacomo Poretti: «Comicità e impegno? Scinderle mi viene naturale»

Prima di salire sul palco del De Andrè a Mandello del Lario, sabato 20 ottobre, portando il scena il suo monologo "Fare un'anima" - da lui stesso scritto e interpretato - Giacomo Poretti, orfano degli amici e compagni artistici Aldo e Giovanni, con i quali si ritroverà il prossimo anno sul set cinematografico, ci ha concesso gentilmente una breve intervista.

Sta dentro di noi, è un qualcosa che ci fa andare avanti, di cui non possiamo fare a meno.

Sono domande che tutti quanti ci facciamo e ci poniamo, attorno alla vita. E nel mio caso facendo questo lavoro pongo in forma ironica questa riflessione.

Si comunica in qualsiasi modo, ovviamente ogni ambito ha il proprio linguaggio. Si tenderebbe però a pensare che il teatro sia più immediato per il contatto diretto con il pubblico.

Lo trovo un passaggio naturale. La cosa che mi ha messo più in difficoltà in questo spettacolo è la memoria. Recitare più di un'ora in scena il monologo diventa un poco insidioso.