Appello a segno: Gio ART consegna il ritratto a Nadia Toffa

Non è caduto nel vuoto l'appello della "Iena" Nadia Toffa, che a inizio febbraio posto, sul suo profilo Instagram, la copia virtuale di un bel ritratto effettuato da «un artista misterioso», chiedendo di conoscerne l'identità. Dietro l'opera c'era la mano di Gio ART, al secolo Giorgio Colombo, quarantenne dottore in urbanistica lecchese di professione e artista per diletto. Un hobby che, in passato, l'ha portato a incontrare vari personaggi del mondo dello spettacolo, omaggiati delle sue belle opere.

La consegna a Nadia Toffi

Grazie alla proficua collaborazione con Parter TV, Giorgio ha potuto compiere anche questa consegna: il ritratto, realizzato con la tecnica del pastello secco su Pastelmat, è stato messo nelle mani di Nadia Toffa domenica sera, prima di una nuova puntata della trasmissione di Mediaset. «E dopo essermi presentato virtualmente come richiesto direttamente dal suo profilo Instagram, eccomi in carne ed ossa ☺️. Ovviamente, ho portato con me il quadro realizzato per lei. Grazie Nadia Toffa per la tua disponibilità e gentilezza. Sei unica!», ha scritto l'artista sulla sua pagina Facebook.