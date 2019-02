«Grazie, misterioso artista»: è lecchese la mano che ha ritratto il volto di Nadia Toffa

E' lecchese la mano che ha disegnato, con la tecnica dei pastelli secchi su Pastelmat (un tipo di carta ruvida), il ritratto apprezzato e postato da Nadia Toffa sul suo profilo Instagram. La nota giornalista bresciana de "Le Iene", infatti, nel fine settimana ha diffuso una fotografia raffigurante il suo primo piano, ringraziando per l'opera realizzata: «Ciao bella gente! Uno di voi mi ha fatto questo ritratto. Bravo, no?! Fatti vivo che ti facciamo tutti un applauso virtuale», ha scritto la "iena".

La mano di Gio Art per il ritratto di Nadia Toffa

Ebbene, a realizzarlo è stato Giorgio Colombo, in arte Gio Art, quarant'anni, lecchese di nascita e ballabiese di residenza, laureato in pianificazione urbanistica, lavoratore presso una pubblica amministrazione, che non è nuovo a questo tipo di riconoscimenti pubblici: in passato, infatti, ha realizzato e consegnato ai diretti interessati, i ritratti di, tra gli altri, Fedez, Katia Ricciarelli, Alessandra Amoroso, Paola Iezzi (dell'ex duo Paola&Chiara), Virginia Raffaele, del campionissimo lecchese Antonio Rossi, di Dario Ballantini, Giuseppe Dossena, Alain Boghossian, Ficarra&Picone, Francesco Renga, Alan Sorrenti, Marco Mengoni, Dolcenera, Cristina Chiabotto e Ilary Blasi.

La consegna a "Le Iene"

Come avvenuto nei casi sopracitati, nel prossimo periodo il ritratto di Nadia Toffa verrà consegnato da Colombo alla giornalista, diventata, negli ultimi anni, anche uno dei volti più noti per lotta al cancro, malattia di cui soffre e di cui parla periodicamente. «Chiaramente non andrò in onda, ma le consegnerò il ritratto dietro le quinte. Non so se poi lei deciderà di fare un ringraziamento in onda, attualmente non è previsto».

Com'è arrivato, per ora solo virtualmente, il ritratto nelle mani della giornalista? «Grazie a Marika Cislaghi di Parter TV, che organizza il pubblico di buona parte delle trasmissioni di Mediaset e si occupa del casting. Lei ha inviato l'opera a uno degli autori de "Le Iene" e da lì a Nadia, che, a mia sorpresa, autonomamente ha deciso di postarlo sulla sua pagina. Il fatto mi è stato segnalato da un amico che la segue su Instagram». Tra la prossima settimana e quella successiva Giorgio dovrebbe recapitare fisicamente il suo manufatto nei camerini milanesi.

Il progetto di Gio Art

«Il mio obiettivo è quello di consolidare un progetto nato nel 2015, con Parterre TV sono facilitato nel realizzare le consegne dei miei lavori. Ho una formazione artistica al Liceo Artistico "Medardo Rosso" e, soprattutto, ho questa passione sin da bambino. Ho fatto poi delle scelte di studio più razionali, ma mi è rimasta questa passione che mi piacerebbe anche trasformare nella mia professione. Ho sempre optato per scelte alternative alle fiere di paese. Ovviamente, faccio anche astrattismo, scorci del lago e lavori su commissione. E' sicuramente il progetto a cui più tengo e che mi dà più soddisfazione personale. Quando mi muovo autonomamente e vado alle presentazioni di albumo o libri gli artisti sono positivamente sorpresi dalle mie opere».

Il post di Nadia Toffa su Instagram

