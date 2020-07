Per la mandellese Chiara Zappa menzione speciale al Premio Piazza Grande

«Uno sguardo inaspettato alla crescente comunità cattolica nella mussulmana Abu Dhabi, che solo ora comincia a concedere luoghi di culto ai sempre più numerosi lavoratori migranti non mussulmani. Ben contestualizzato alla vigilia del rivoluzionario viaggio di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti, è un pezzo forte che racconta sia la libertà religiosa sia le relazioni tra le fedi e punta l'attenzione sui diritti umani».

Un passaggio significativo, questo, della menzione speciale all'indirizzo della giornalista mandellese Chiara Zappa, nell'ambito della Prima edizione del Premio Piazza Grande rivolto agli operatori dell'informazione religiosa. Oltre settanta i partecipanti al concorso, in arrivo da sedici Paesi. Si tratta di Austria, Bosnia, Erzegovina, Italia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Israele, Portogallo, Serbia, Spagna, Tunisia, Turchia, Ucraina e Regno Unito.

Una attenta giuria internazionale ha assegnato il Premio del concorso a Federica Tourn per il reportage “Dio dietro le sbarre”. Un modo per vivere la religione il rapporto con l'Altissimo attraverso la detenzione. Chiara Zappa, giornalista di Mondo Missione e di Avvenire ha al suo attivo da autrice diversi libri, quali: Anime fiere, Mosaico Turchia, e Noi cristiani d'Arabia. Opere in cui il suo modo di fare reportage l'ha portata ad essere presente in una ventina di Paesi extraeuropei con la vera missione umana e professionale di portare alla luce le diverse minoranze etniche e religiose, le loro caratteristiche, realtà e difficoltà.

Sul quotidiano Avvenire del 2 febbraio 2019, la mandellese titolava il suo articolo “Papa Francesco ad Abu Dhabi: la Chiesa in terra Araba” con nel finale del pezzo una quasi esortazione a personali riflessioni “Forse i cristiani occidentali dovrebbero ispirarsi a questo, e al modo in cui qui i fedeli prendono sul serio la loro vita religiosa, senza darla per scontata.” Parole che dal quotidiano cattolico le hanno valso la meritata menzione speciale al Premio Piazza Grande. Chiara Zappa più volte invitata negli studi di TV 2000 di Roma e Milano ha commentato i viaggi del Santo Padre in Paesi in cui professare il proprio credo diviene una vera e propria battaglia esistenziale.

L'impegno della giornalista nata e domiciliata a Mandello del Lario è anche profuso da qualche anno nella promozione ed organizzazione del Festival Agorà del Mediterraneo promosso da Ong Coe. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)