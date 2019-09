Gran Premio di Monza, domenica chiusura (temporanea) per gli svincoli della Valassina

Sono state programmate per il weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre alcune modifiche alla viabilità lungo la Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga in occasione del 90esimo Gran Premio d'Italia.

Come reso noto da Anas, per consentire la gestione dei consistenti flussi di traffico in entrata e in uscita dalla città di Monza, verranno chiusi temporaneamente al transito degli svincoli di collegamento fra la Valassina e la viabilità locale. Le chiusure saranno in vigore fino a cessate esigenze, con regolazione del traffico in loco.

Nel dettaglio, lungo la carreggiata nord (Lecco) sabato 7 e domenica 8 settembre a partire dalle ore 07:00 sarà interdetto al traffico lo svincolo interno alla galleria di Monza per Monza Centro-Piazzale Virgilio, al km 12,200, mentre gli svincoli per Monza-Villa Reale, al km 13, e per Monza-Viale Elvezia, al km 13,800, saranno chiusi al traffico nella sola giornata di domenica 8 settembre rispettivamente dalle ore 06:00 e dalle ore 16:00.

Lungo la carreggiata sud (Milano) , a partire dalle 16:00 di domenica e sino a cessate esigenze saranno interdetti alla circolazione gli svincoli per Viale Elvezia, al km 14,050, per Muggiò-ex S.S. 527, al km 13,700, per Monza-Villa Reale, al km 13,100 e per Monza Centro, al km 12,600.

Anche in città, a Monza, sono state programmate alcune modifiche nel piano speciale predisposto per gestire la viabilità e nei giorni del Gran Premio sono in vigore alcuni divieti (Leggi qui i dettagli e guarda la mappa).