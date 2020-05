Altro giorno, altra grandinata: la violenta perturbazione si abbatte su Lecco

Attesa, sul lecchese si è abbattuta una nuova perturbazione nel pomeriggio di martedì 19. Come avvenuto nella serata di lunedì, una violenta grandinata si è rovesciata sulla città capoluogo e nei dintorni per alcuni minuti, depositando vari chicchi di ghiaccio sul manto stradale.

Le previsioni del tempo

Oggi 19 maggio, erano previste precipitazioni deboli sparse (anche a carattere di rovescio), a partire dal mattino dai settori di bassa Pianura orientale, in estensione in giornata da est a ovest ai restanti settori della regione. Precipitazioni in esaurimento in serata. Venti in prevalenza dai quadranti orientali: in Pianura deboli o moderati (velocità medie orarie comprese tra 15-30 km/h, con possibili raffiche fino a 35-50 km/h); in montagna tra 800 e 1500 metri circa moderati o forti (velocità medie orarie tra 20-45 km/h, con raffiche fino a 50-65 km/h; su Appennino a tratti velocità medie orarie localmente superiori).

Per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio, sono previsti venti dai quadranti orientali: deboli in Pianura, moderati a tratti forti in montagna.