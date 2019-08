Grignetta: il Bivacco Ferrario torna a risplendere con i lavori di restyling

Sono stati portati a termine, nel fine settimana, i lavori di restyling (iniziati nel 2018) del Bivacco Ferrario, posto sulla sommità della Grignetta nel 1968. I lavori, eseguiti sotto la guida del Ragno e restauratore Cesare Bugada, accompagnato da «dei carpentieri d'alta quota», sono stati eseguiti da Cai Lecco "Riccardo Cassin" e Ragni di Lecco, che hanno in carico la manutenzione della struttura. Recuperate le parti ancora in buono stato, è stato sostituito il rivestimento e sono stati rimossi adesivi e scritte apposti in varie zone.

La speranza è che la struttura religiosa, Igloo Sacro dedicato a Bruno Ferrario, sia lasciata nella sua attuale forma.

Gallery