La Grignetta conquista Diletta Leotta: la presentatrice e gli amici in gita al Rosalba

Le montagne del Lecchese conquistano anche Diletta Leotta. La nota presentatrice, conduttrice e showgirl televisiva, infatti, nella giornata di domenica ha raggiunto il Rifugio Rosalba, struttura posta alla base della cresta Segantini sulla Grignetta (Grigna Meridionale). Ovviamente non è mancato il racconto social della stessa Leotta sul "Sentiero dei Morti", del fidanzato Daniele Toretto, pugile di livello internazionale, e degli amici Lorenza Di Prima, Omar Hassan e Alessandro Congiu. Non è mancato neanche chi, tra gli altri escursionisti, ne ha approfittato per farsi scattare una foto con le celebrità.

Nelle scorse settimane era stato il difensore dell'Inter Stefan De Vrji a percorrere i sentieri del Lecchese, salendo sul Monte Barro (Galbiate) in compagnia della sua fidanzata Doina.