Ex Guardia Medica: nuovi orari per l'accesso diretto in provincia di Lecco

Dalle ore 20.00 di lunedì 2 Settembre, gli orari per l'accesso diretto degli assistiti negli ambulatori di Continuità Assistenziale dell'ambito di Lecco saranno uniformati a quelli già attivi negli ambiti di Monza e Vimercate.

L’ accesso diretto del cittadino all’ambulatorio delle postazioni di Continuità Assistenziale sarà possibile nelle seguenti fasce orarie:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 20,30 alle ore 24,00

Sabato, domenica prefestivi e festivi: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Nella postazione di Premana, l’attività è svolta il sabato e la domenica.

Nulla cambierà per quanto riguarda invece il servizio di consulenza telefonica che sarà attivo nelle seguenti fasce orarie:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

Sabato, domenica, prefestivi e festivi: dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

Il Medico in postazione che effettua la consulenza telefonica, a seguito della valutazione del caso deciderà se fornire indicazioni direttamente al telefono, invitare la persona a raggiungere l’ambulatorio, recarsi al domicilio della persona, attivare il Numero Unico dell’emergenza 112.

Ricordiamo che il numero di telefono a disposizione dei cittadini per contattare la Continuità Assistenziale è unico per tutte le postazioni delle aree di Lecco, Monza e Vimercate: 840.500.092.

Il Servizio di Continuità Assistenziale garantisce la continuità dell’assistenza sanitaria della medicina generale e della pediatria di famiglia nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e nei giorni festivi, per prestazioni che richiedono l’intervento di un medico e per le quali non è possibile attendere la ripresa dell’attività del proprio curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia).

Le prestazioni sono erogate gratuitamente.