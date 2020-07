Olginate, il Circolo Pd: «Organizzare l’accesso al lago nell’area individuata presso la località Gueglia»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Vista l’attuale situazione connessa all’emergenza covid-19, prima sanitaria e oggi socioeconomica, e assunto che è possibile tanti concittadini non trascorrano altrove il periodo estivo, il Circolo PD di Olginate, a seguito di un approfondito confronto interno, ha proposto all’Amministrazione di prendere in considerazione la possibilità di organizzare l’accesso al lago nell’area individuata presso la località Gueglia, contemplando anche altri punti sul lungolago olginatese.

Il suggerimento elaborato dal circolo PD olginatese s'inserisce nell’ambito di un processo più ampio di riqualificazione di diversi tratti del lungolago già avviato dall’Amministrazione e vedrebbe la pulizia e l’allestimento della zona prescelta al fine di consentire l’accesso al lago tanto agli olginatesi, quanto a un bacino di riferimento che potenzialmente si estende anche ai territori limitrofi.

La realizzazione di tale idea anche in ottica turistica verrebbe innanzitutto rafforzata da una collaborazione con il mondo associativo che anima il contesto cittadino e che già in altre occasioni ha manifestato cura nei confronti del lungolago. In futuro sarebbe quindi auspicabile il coinvolgimento anche di soggetti privati per addivenire ad accordi aventi a oggetto la manutenzione temporanea di aree circostanti la Gueglia al fine di consentirne la fruibilità della comunità, incrementandone il valore per il privato.

Nella consapevolezza delle difficoltà legate alla situazione attuale, il Circolo PD di Olginate esprime l’auspicio di un accoglimento del presente invito da parte dell’Amministrazione e si augura che questa iniziativa possa rappresentare una per quanto piccola tappa all’interno di un più ampio percorso di valorizzazione del lungolago in termini sia di luogo di aggregazione, sia di attrazione turistica per olginatesi e non.