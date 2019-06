Valmadrera: «accordo raggiunto» per la gestione degli esuberi di Husqvarna

Martedì 25 giugno negli uffici di Confindustria Lecco-Sondrio si è raggiunto l’accordo per la gestione degli esuberi di Husqvarna, azienda con sede a Valmadrera al centro di un'intricata gestione. A rendere noto il raggiungimento di un punto in comune sono la Fiom Lecco e la FIM CISL MB Lecco, che hanno seguito passo-passo la vicenda.

«Così come abbiamo sottolineato questa mattina nell’assemblea tenuta sui cancelli della fabbrica con i lavoratori coinvolti la FIOM CGIL Lecco e La FIM CISL MB Lecco hanno ancora una volta voluto ringraziare tutti coloro che con sacrificio hanno contribuito a mantenere vivo e attivo il presidio,i lavoratori e le lavoratrici,le loro famigliee tutte le persone che con la loro solidarietà quotidiana hanno dato un sostegno importante alla tenuta del presidio. Al termine dell’assemblea i lavoratori oltre ad aver condiviso i contenuti dell’accordo hanno anche deciso che il presidio verrà tolto».

L'incontro a "casa" Di Maio

Per quanto riguarda i contenuti generali dell’accordo «ci sembra giusto sottolineare che si è cercato in tutti i modi di dare le maggiori garanzie e tutele possibili per tutte le maestranze coinvolte. Per quanto riguarda la CIGS che al momento necessita ancora per l’approvazione l’esame congiunto che avremo il giorno 15 luglio negli uffici di Roma del MISE. Nello specifico abbiamo condiviso la volontà di attivare, con l’intervento di Regione Lombardia e la Provincia di Lecco, politiche attive con percorsi finalizzati alla ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti, la possibilità nel periodo di CIGS di utilizzare lo strumento del distacco per i lavoratori che ne facciano richiesta perché hanno trovato un occupazione anche a tempo determinato, la possibilità di avere delle incentivazioni all’esodo che saranno diverse a seconda di quando avverrà l’uscita ed infine un sostegno economico durante il periodo di GIGS».

La battaglia non è ancora terminata: «L’impegno delle organizzazioni sindacali non termina oggi ma così come concordato negli accordi sindacali sottoscritti saranno effettuati degli appositi incontri nei mesi di CIGS anche per monitorare costantemente eventuali sviluppi in riferimento ad eventuali imprenditori disposti a subentrare nella produzione».