IMU, Imposta di soggiorno, TARI: cosa cambia per il 2020

Per far fronte alle ricadute dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, il Consiglio comunale di Lecco ha recentemente approvato alcune modifiche che incidono sull'applicazione dei tributi locali.

Nonostante la scadenza per il pagamento dall'acconto IMU, fissata per il 16 giugno, resti invariata, non verranno applicate sanzioni nel caso di versamento entro il 16 settembre. Sarà possibile calcolare in autonomia il dovuto utilizzando l'applicativo online disponibile a questo collegamento.

Mentre i termini per il versamento delle rate della Tari saranno due: 30 settembre e 7 dicembre.

Sempre nel 2020 l’imposta di soggiorno non sarà applicata (fatti salvi i riversamenti degli importi già incassati dai gestori).

Tasse e tributi: il riepilogo

IMU

La scadenza dall'acconto IMU è il 16 giugno 2020; è consentito versare l’acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020: in tal caso il tributo è dovuto con l’applicazione del relativo interesse al tasso legale vigente ma non della sanzione.

Ulteriori informazioni riguardo al calcolo dell'acconto IMU 2020 sono disponibili qui.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Per l'annualità in corso l’imposta di soggiorno non si applica, fatti salvi i riversamenti degli importi già incassati dai gestori.

L’obbligo dichiarativo è nel nuovo termine sotto indicato:

15 gennaio 2021 (con riversamento di quanto incassato nel 2020)

TARI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

i nuovi termini per il versamento delle rate della TARI sono: