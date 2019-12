Inaugurato l'evento dell'anno lecchese: da oggi visite alla mostra "Tintoretto Rivelato"

È stata inaugurata questa mattina la mostra "Il mistero nell'arte - Tintoretto rivelato" a Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre. A promuoverla la Parrocchia di San Nicolò/Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco.

Cuore dell'evento è "L'Annunciazione del doge Grimani", capolavoro di Jacopo Robusti detto Il Tintoretto, che sarà esposta fino al 2 febbraio prossimo. Giovedì sera il vernissage, cui hanno preso parte oltre 300 persone, aperto da Monsignor Davide Milani che ha sottolineato l'obiettivo del progetto: «Un sogno condiviso è diventato realtà. Attraverso questo evento artistico vogliamo ridire i motivi per i quali noi cristiani festeggiamo il Natale, offrendo alla visione di tutti un capolavoro che racconta la Parola di Dio che entra nella storia». Parole a cui hanno fatto eco gli interventi del sindaco di Lecco Virginio Brivio e dell'assessore alla Cultura Simona Piazza: «Siamo davanti ad un progetto corale pensato per Lecco e i lecchesi che va ben oltre i confini del nostro territorio. Un evento che corona l'impegno che ha caratterizzato l'Amministrazione comunale di Lecco in questi anni».

A Laura Polo D'Ambrosio è toccato il compito di spiegare il progetto di alternanza studio-lavoro che in questo evento coinvolge ben 140 ragazzi delle scuole superiori del territorio: «È significativo che a farci compiere l'esperienza di incontro con il capolavoro e il Mistero siano i volti e le voci dei giovani studenti, che aiutati dalle tecnologie multimediali innovative messe a punto dal Politecnico, condurranno i visitatori nella mostra».

Giovanni Valagussa, curatore dell'evento, si è invece soffermato sull'opera di Tintoretto: «Un capolavoro del giovane Tintoretto realizzata per il doge Pietro Grimani, visto solo quattro volte nell'ultimo secolo e di proprietà di un collezionista privato, che l'ha messo a disposizione per questo evento».

Gallery