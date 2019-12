Trasporto ferroviario, "quanto mi costi?" I pendolari incontrano i consiglieri regionali

Sono trascorsi dieci mesi dall'incontro che i pendolari ebbero con i sindaci del territorio: che cosa è cambiato? Poco o nulla, anzi i problemi si sono, per quanto sembrerebbe impossibile, ingigantiti.

Giovedì 12 dicembre alle 21 il Comitato Pendolari del Meratese e i sindaci del Meratese e del Casatese incontreranno nuovamente cittadini e viaggiatori per fare il punto della situazione. Emblematico il titolo scelto per l'evento: "Caro treno... ma quanto mi costi! Disagi, ritardi e cancellazioni: quanto pesano sulla vita quotidiana e sul sistema Lombardia?"

Gli organizzatori comunicano di avere invitato anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore ai Trasporti Claudia Maria Terzi, l'ad di Trenord Marco Piuri, Luca Cavacchioli di Rfi, Angelo Colzani di Tpl Lecco-Como-Varese, Giandomenico Auricchio di Unioncamere Lombardia, i consiglieri regionali Antonello Formenti, Mauro Piazza, Raffaele Straniero.

Sul tavolo del confronto numerosi argomenti: i ritardi e le cancellazioni ormai quotidiane, il futuro ingresso in servizio dei nuovi treni, la questione dei rimborsi. Il tutto segue di poche settimane la manifestazione dei pendolari "Adesso Basta!" andata in scena a Cadorna, alla quale hanno partecipato anche i pendolari lecchesi e brianzoli. L'incontro si svolgerà giovedì 12 dicembre alle 21 alla sala civica "Pertini" di Osnago in Viale Rimembranze 1.

