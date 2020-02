Valmadrera contro le tossicodipendenze: "Fatebenefratelli" gremito per la serata informativa

Sala gremita, giovedì sera, al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera per la conferenza sul tema della tossicodipendenza organizzata dal Comune di Valmadrera. Dopo il saluto dell'assessore alla Cultura Marcello Butti, hanno preso la parola i relatori Cristian Broch e Luca Ciusani. Il Professor Broch, presidente della cooperativa Accoglienza e Lavoro, ha illustrato una panoramica del fenomeno ai nostri giorni, sottolineando come l'utilizzo di sostanze stupefacenti riguardi una fetta importante della nostra popolazione e come il traffico della stessa sia in mano principalmente alla Ndrangheta, che muove un giro di affari di 30 miliardi l'anno su questo business.

Partita la rassegna culturare di Valmadrera

Il Dottor Ciusani, psicologo, si è addentrato sulle cause che portano alle tossicodipendenze, che sono la vera sfida cui far fronte per combattere il fenomeno. Sì è inoltre evidenziato la pericolosità dell'Alcool e la soggettività delle conseguenze date dall'abuso di sostanze; ogni soggetto reagisce con modalità differenti ad ogni sostanza. Il prossimo appuntamento con la stagione culturale del Comune di Valmadrera sarà il 22 febbraio con lo spettacolo di Debora Villa presso il cinemateatro Artesfera.