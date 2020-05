Mortalità durante l'emergenza Coronavirus: Brianza zona più colpita nel Lecchese

Lecco ottava tra le province in Italia con la variazione più grande nella mortalità durante l'emergenza Coronavirus.

Sono i risultati di un'indagine svolta dal portale opendatabassaromagna.it (la cui finalità è analizzare e divulgare gli open data, i dati aperti) che ha preso in esame i primi dati sulla mortalità in Italia rilasciati dall'Istat nel 2020, integrati nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità, per capire meglio la diffusione dell'epidemia. Il nostro territorio è attestato dietro Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Alessandria, Lodi e Milano.

«Mi interessava avere una visione di insieme dell'incremento di mortalità nei comuni ma anche la possibilità di potere entrare nel dettaglio di ogni territorio, per tutti i Comuni per i quali il dato è disponibile (circa il 90%) - spiega Franco Morelli, ingegnere informatico redattore dell'indagine - I dati che ho preso in considerazione sono quelli di variazione % di mortalità nel periodo Marzo Aprile 2020 confrontato con lo stesso periodo degli anni 2015-2019 (per alcuni comuni il periodo di rilevazione è 01/03-15/04, per altri solo 01/03-31/03)». Sul sito è disponibile una tabella interattiva con la mappa dei singoli paesi.

Secondo i dati di questa indagine, è Ello il comune della provincia ad avere registrato il tasso di incremento più alto, e nettamente rispetto agli altri, pari al 1.900%. Seguono Ballabio (600%), Sueglio (400%), Santa Maria Hoè, Colle Brianza, Carenno, Olgiate Molgora, Brivio, Verderio, Vercurago.

Il capoluogo, Lecco, nel periodo tra il 1° marzo e il 31 marzo ha registrato 111 decessi, con un incremento pari al 150%.

Alcuni comuni hanno invece registrato un decremento delle morti (Dervio, Sirtori, Erve, Crandola, Abbadia Lariana, Oliveto Lario, Valvarrone, Pagnona, Morterone, Margno, Esino Lario, Dorio), mentre a Taceno e Parlasco non si sono riscontrate variazioni.

Differenze geografiche

L'indagine suggerisce due considerazioni. La prima, di carattere numerico: i numeri, in particolare nei paesi poco popolati, non sono così significativi da poter indicare una tendenza fortemente condizionata dal Covid-19, quanto meno dove i decessi ammontano a poche unità. La seconda è invece di carattere geografico: è soprattutto la Brianza ad avere subito le variazioni più significative, mentre Lago e Valsassina sono, a parte qualche eccezione, poco toccate, a dimostrazione che gli effetti dell'epidemia sono più tangibili in zone a grande densità abitativa e con una spiccata contiguità tra i paesi.