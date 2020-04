Giù la maschera! Un’iniziativa dell’Ordine degli Infermieri per mostrare il volto della cura

Come ogni anno, il 12 maggio ricorre la Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando la nascita di Florence Nightingale, la fondatrice dell’infermieristica moderna. Proprio in occasione del bicentenario della sua nascita, il 2020 era stato designato l’anno degli infermieri dall’Oms.

In Italia si sarebbe dovuto svolgere un grande evento a Firenze, città che ha dato i natali alla Nightingale, e anche a Lecco si sarebbero dovuti tenere una serie di eventi rivolti ai professionisti e alla popolazione.

«Quando ad inizio anno avevamo pianificato le attività che si sarebbero svolte, mai avremmo potuto pensare agli eventi che di lì a poco avrebbero stravolto la nostra vita professionale e privata - commenta il Presidente dell’OPI di Lecco Fabio Fedeli. Oggi più che mai il nostro operato e il nostro impegno sono sotto gli occhi di tutti. Le immagini provenienti dai reparti CoViD ci hanno però mostrato sempre a volto coperto e la definizione di eroi, sebbene voglia rappresentare un riconoscimento per il nostro lavoro, rischia di far dimenticare che sotto quelle mascherine ci sono persone con emozioni, sentimenti e un vissuto da raccontare. E che da sempre sono al fianco dei cittadini, in ogni contesto assistenziale».

Pertanto l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco lancia l’iniziativa “Giù la maschera: il volto della cura”, con l’obiettivo di raccogliere e divulgare attraverso canali social e web racconti, testimonianze, pensieri, messaggi di ringraziamento e foto che per dare voce e volto a chi, non solo in questi mesi di emergenza, si prende cura della comunità.

All’iniziativa potranno partecipare tutti gli infermieri operanti nel territorio lecchese scrivendo una mail a info@opilecco.it. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito dell’OPI-Lecco www.opilecco.it.

