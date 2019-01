Infopoint, sempre più punto di riferimento: accessi in aumento

L’Infopoint di Lecco si conferma punto di riferimento per il territorio e vede transitare ogni anno migliaia di visitatori e turisti: lo conferma il numero di accessi registrati nel 2018, oltre 12.600, in crescita rispetto agli anni precedenti.

I valori indicano quante richieste sono state raccolte e non quante persone effettive sono entrate in ufficio (1 persona ha effettuato una richiesta = 1 accesso; un gruppo di 5 persone ha effettuato una richiesta = 1 accesso).

Il servizio di informazione e accoglienza turistica è assicurato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Lecco, attraverso una gestione associata volta a garantire gli standard richiesti da Regione Lombardia per gli Infopoint delle città capoluogo, come l’apertura al pubblico 8 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Accessi in aumento dal 2014

Dal 2014 a oggi il numero di accessi all’Infopoint è aumentato di anno in anno, con la sola eccezione del 2016, che ha fatto segnare un leggero calo, fisiologico rispetto al 2015, anno di Expo.

Già nel 2017 gli utenti hanno superato le 12.000 unità, raggiungendo nel 2018 il record annuale di 12.634 visitatori, pari al +4,8% rispetto al precedente anno.

Ancora più netta la crescita registrata nel 2018 rispetto al 2014, pari al +51,36%.

E’ difficile definire il turista-tipo che accede all’Infopoint, in quanto le esigenze e le richieste sono le più svariate e differenziate, ma si possono evidenziare alcuni elementi ricorrenti: il 70% circa dei visitatori è italiano, con una buona componente (30% circa) di utenza locale, che frequenta l’ufficio per richiedere il calendario delle iniziative in programma sul territorio.

Chi arriva da fuori città e provincia è ugualmente attratto dagli eventi più rappresentativi ed è inoltre interessato ai luoghi da scoprire e alle peculiarità che il territorio offre: musei, ville, itinerari ed escursioni.

Tra il materiale illustrativo più richiesto, anche dai turisti stranieri, ci sono le cartine della città, del lago e dei percorsi in montagna.

Non mancano i turisti che si avvalgono della professionalità dell’Infopoint per essere supportati nella ricerca di un alloggio adatto alle proprie esigenze.

Cresce l’interesse nei confronti del tema food e delle attività outdoor, quali gli sport praticabili sul lago e in montagna, i percorsi naturalistici, in particolare su due ruote.

Infopoint di Lecco: gli orari di apertura

Piazza XX settembre 23 - Lecco, telefono 0341 295720/1

sito web www.in-lombardia.it e-mail info.turismo@provincia.lecco. it

Apertura: 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

L’ufficio svolge il servizio di informazione e promozione turistica per la città e il territorio provinciale: distribuisce materiale illustrativo e fornisce informazioni su luoghi, opportunità e iniziative, assicurando a visitatori italiani e stranieri l’assistenza turistica necessaria per muoversi sul territorio.