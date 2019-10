Regala un libro alle scuole: torna anche a Lecco "Io leggo perché"

Al via la nuova edizione di #ioleggoperché, l'iniziativa nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, organizzata e promossa dall'Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), con l'Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Librai e Cartolibrai (SIL), l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), il Centro per il Libro e la Lettura, Confindustria – Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo, con il supporto di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Il progetto vanta anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e per le Attività culturali e per il Turismo (MIBACT) e, per la prima volta, della Banca d’Italia.

I numeri dicono già che sarà un'edizione da record: le scuole di tutti gli ordini e gradi partecipanti sono ben 15.253, pari a circa 140.000 classi in tutta Italia (tra infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) e quasi 3 milioni di bambini e ragazzi.

Da sabato 19 ottobre fino a domenica 27 ottobre - per nove giorni - tutti i cittadini potranno recarsi in una delle 2.392 librerie aderenti all'iniziativa per donare un libro alla scuola gemellata del proprio territorio: «È una mobilitazione straordinaria, come lo sono i numeri - ha sottolineato il presidente di AIE, Ricardo Franco Levi - Adesso però si entra nel vivo e serve davvero il contributo di tutti per potenziare le biblioteche scolastiche»

Anche a Lecco, come lo scorso anno, verrà proposta l'iniziativa. Ecco di seguito l'elenco delle librerie nelle quali sarà possibile acquistare i libri, e le scuole alle quali invece donarli.

L'elenco delle librerie aderenti

Lc Barzanò Peregolibri Via Dei Mille 25

Lc Lecco Giunti Al Punto Librerie Via Amendola, 168

Lc Lecco Ibs+Libraccio Lecco Via Cavour, 44

Lc Lecco La Libreria Volante Via Bovara, 30

Lc Lecco Libreria Mascari5 Via Mascari5

Lc Lecco Libreria Parole Nel Tempo Via Partigiani 19

Lc Lecco Mondadori Bookstore Via Roma, 52

Lc Mandello Del Lario Cumbre Piazza Iv Novembre 10

Lc Merate La Cicala Libreria Specializzata

Per Ragazzi E Insegnanti Via Statale 5/L

Lc Merate Libreria La Torre Via Collegio Manzoni, 50

L'elenco delle scuole lecchesi coinvolte

Lecco I Grado Don G. Ticozzi

Lc Lecco I Grado Scuola Sec. 1°Grado Maria Ausiliatrice

Lc Lecco I Grado Scuola Sec. Di I Gr. Paritaria Alessandro Volta

Lc Lecco I Grado Scuola Secondaria Di I° Grado M. Kolbe Paritaria

Lc Lecco I Grado Sms A. Stoppani

Lc Lecco I Grado Sms Via Ghislanzoni/Maggianico / Nava

Lc Lecco Ii Grado Istituto Tecnico Per Geometri G. Bovara

Lc Lecco Ii Grado Liceo Classico E Linguistico Alessandro Manzoni

Lc Lecco Ii Grado Liceo Classico Giacomo Leopardi

Lc Lecco Ii Grado Liceo Scientifico E Musicale G. B. Grassi

Lc Lecco Ii Grado Medardo Rosso

Lc Lecco Infanzia Damiano Chiesa

Lc Lecco Infanzia Gli Aquiloni

Lc Lecco Infanzia S. Stefano

Lc Lecco Infanzia Scuola Dell'Infanzia Antonio Corti

Lc Lecco Infanzia Scuola Dell'Infanzia Antonio Piloni

Lc Lecco Infanzia Scuola Dell'Infanzia Don Giovanni Nava

Lc Lecco Infanzia Scuola Dell'Infanzia Don Giuseppe Pozzi

Lc Lecco Infanzia Scuola Dell'Infanzia Enrico Bonaiti

Lc Lecco Infanzia Scuola Materna Domenico Mazzucconi

Lc Lecco Primaria Enrico Toti Maggianico

Lc Lecco Primaria Lecco “C. Battisti” Acquate

Lc Lecco Primaria Lecco Belledo

Lc Lecco Primaria Lecco Castello G. Carducci

Lc Lecco Primaria Lecco Germanedo

Lc Lecco Primaria Lecco S. Stefano

Lc Lecco Primaria S. Pellico Malnago - Lecco

Lc Lecco Primaria Scuola Primaria Paritaria Alessandro Volta

Lc Lecco Primaria Scuola Primaria Pietro Scola Paritaria

Lc Lecco Primaria Torri Tarelli - Chiuso

Lc Lierna I Grado Secondaria Di 1 Grado Lierna

Lc Lomagna Primaria A. Volta Lomagna

Lc Malgrate Infanzia Scuola Dell'Infanzia Casa Dei Bambini

Lc Mandello Del Lario I Grado A. Volta - Mandello Del Lario

Lc Mandello Del Lario Infanzia Scuola Dell'Infanzia Carlo Carcano

Lc Mandello Del Lario Primaria Mandello Lario

Lc Mandello Del Lario Primaria Scuola Primaria Santa Giovanna Antida

Lc Merate I Grado A. Manzoni - Merate

Lc Merate Ii Grado I.T.S. Francesco ViganÒ

Lc Merate Ii Grado M. G. Agnesi

Lc Merate Primaria Scuola Primaria Di Via Montello

Lc Missaglia Primaria Maresso Aldo Moro

Lc Missaglia Primaria Missaglia Cap. E. T. Moneta

Lc Monte Marenzo Infanzia Monte Marenzo

Lc Montevecchia Primaria E. Toti Montevecchia

Lc Monticello Brianza I Grado Sc. Secondaria I G. Casati

Lc Monticello Brianza Primaria Monticello Aldo Moro

Lc Nibionno Infanzia Cibrone

Lc Nibionno Primaria Bruno Munari Nibionno

Lc Oggiono I Grado M. D'Oggiono - Oggiono

Lc Oggiono Primaria Salvo D'Acquisto Oggiono_Peslago

Lc Oggiono Primaria Scuola Primaria Madonnina Del Duomo

Lc Olgiate Molgora Infanzia Scuola Dell'Infanzia San Zeno

Lc Olgiate Molgora Infanzia Scuola Dell'Infanzia Sommi Picenardi

Lc Olginate Infanzia Olginate/Charlie Chaplin

Lc Osnago Primaria C. Collodi Osnago

Lc Pescate I Grado San Giovanni Xxiii Pescate

Lc Santa Maria HoÈ Primaria Scuola Primaria Luigia Bertone

Lc Sirtori Infanzia T. Prevosti Sirtori

Lc Suello Infanzia Scuola Dell'Infanzia S. Maria Goretti

Lc Valgreghentino Infanzia Valgreghentino San Giuseppe

Lc Valmadrera Primaria Scuola Primaria Cuore Immacolato Di Maria

Lc ViganÒ Infanzia Scuola Dell'Infanzia Antonietta Sala Nobili

Lc ViganÒ Primaria Don C. A. De Capitani ViganÒ