Isola Viscontea, si cerca un compratore: costo un milione e 700mila euro

L'Isola Viscontea è ancora in vendita. Siete interessati? "Bastano" solo un milione e 700mila euro. "Isola privata con edificio storico sul lago", recita l'inserzione sul sito dell'agenzia Engelvoelkers. Le caratteristiche? Cinque locali, un bagno, 140 metri quadrati di superficie abitabile, 1.600 metri quadrati di terreno.

La posizione è ottima, come recita l'inserzione, e sicuramente suggestiva, ma l'edificio, storico, necessita di restauro. Quindi la spesa è destinata a salire.

L'annuncio è apparso alla fine del 2018, ma ancora nessun compratore si sarebbe fatto avanti. L'isola è disabitata dal 1956 per l'impossibilità di costruire un ponte di accesso dalla terraferma. La scelta di metterla in vendita, da parte dei proprietari, fece seguito all'esperimento dell'apertura al pubblico.

Le particolarità della dimora

L'Isola rappresenta un pezzo di storia della Lombardia, le prime mappe che la ritraggono risalgono all'anno 1723. Si presume che, data la forma e le decorazioni tuttora presenti, l'isola venne utilizzata come fortino di difesa divenendo, in seguito, una casa di pescatori. L'isola è lunga circa 110 metri e larga al massimo 30 metri, la distanza minima che la separano dalla terraferma e circa di un 11 metri; nessun ponte, per quanto breve, la collega alla terraferma (è possibile verificare la fattibilità di un ponte pedonale). La maggior parte del terreno emergente (circa 2.300 metri quadri) è adibito a giardino alberato mentre la parte meridionale ospita l'unico edificio presente sull'isola dominato da una torre circolare su due livelli. Nello specifico sull'isola sono presenti: un corpo abitativo principale, composto da un edificio rettangolare e da una torre su due livelli, per un totale di circa mq 140; un sottotetto di mq 132; Balconi per mq 10; una veranda chiusa di mq 27; locali deposito per mq 73,00 totali; un cortile di mq 233,00 e un giardino di circa mq. 1600,00. Inoltre, la struttura potrebbe avere anche una destinazione commerciale/ricettiva. Nel febbraio 2013 il Fai ha classificato l'Isola come "Luogo del Cuore" e bene di interesse storico per i Beni Culturali. È necessaria una totale ristrutturazione, da concordare con la sovraintendenza dei beni culturali.

Le immagini