Sulle strade della Valsassina la staffetta solidale di Sabrina Schillaci

Si è svolta domenica, con partenza di prima mattina da Piazza Cermenati a Lecco, la seconda tappa di "Italian Ride - Gregari in staffetta".

Si tratta dell'iniziativa benefica lanciata da Sabrina Schillaci, atleta di Besana Brianza nota nell'ambiente del triathlon e del ciclismo per imprese sportive con finalità solidali. Grazie al progetto da lei ideato, "Race across limits", lo scorso anno Schillaci aveva attraversato l'Italia, raccogliendo fondi per l'associazione "Come - Collaboration Onlus" e le sue attività di cura nei confronti dei neonati prematuri, dei bimbi disabili, degli interventi osteopatici nei paesi più poveri del mondo.

Nel 2020, l'intenzione di ripetere il giro d'Italia è saltata a causa dell'emergenza Covid-19. Sabrina, tenendo fede alla sua tempra, non si è persa d'animo, ideando "Italian Ride", una staffetta che ogni giorno vede protagonista un ciclista o una ciclista in una differente regione, senza sconfinare mai in altre; allo stesso modo, simbolicamente e coprendo lo stesso chilometraggio, Schillaci pedala sulle strade della Lombardia insieme ad altri appassionati disposti ad accompagnarla in sella alle proprie bici.

La partenza ufficiale è avvenuta sabato 30 maggio da Besana fino al Ghisallo e ritorno; oggi, domenica 31, mentre la seconda tappa prevedeva una pedalata in Piemonte, a Bardonecchia, con Martina Fiorentino, Sabrina e alcuni amici lecchesi hanno affrontato 120 chilometri da Lecco a Vendrogno, quindi sulle salite e sulle strade della Valsassina.

«Oggi era il turno di Martina a Bardonecchia e noi non potevamo essere da meno - ha commentato Sabrina Schillaci sul proprio account Instagram - Acqua e freddo alla partenza della 2' staffetta che ci ha visti pedalare sulla salita di Vendrogno per poi girare in Valsassina. Race Across Limits: pedalare per aiutare chi aiuta».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Italian Ride proseguirà nei prossimi giorni fino al 18 giugno. Qui è possibile consultare l'intero calendario, mentre per approfondire le finalità dell'associazione Come e sostenerla si può consultare il sito ufficiale.