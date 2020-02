Javier Zanetti sta con "La Nostra Famiglia": «Sono sempre con voi»

«Curare i bambini è più di un lavoro, è un compito molto delicato che richiede professionalità e passione, mente e cuore. Per questo il mio messaggio di solidarietà va a tutti gli operatori de "La Nostra Famiglia": sono sempre insieme a voi». Con un breve messaggio Javier Zanetti, leggenda dell'Inter in campo e fuori, ha voluto mostrare la sua vicinanza ai lavoratori dell'associazione con sede a Bosisio Parini: attualmente la loro situazione lavorativa è in bilico per via della modifica al Contratto nazionale di lavoro.

"La Nostra Famiglia": le tappe della vicenda