Che spot per il territorio: Joe T Vannelli al Castello di Vezio

Un grande spot per Varenna e il territorio del lago lecchese. Giovedì sera il dj di fama internazionale Joe T Vannelli, guru della musica house, si è esibito sulla torre del Castello di Vezio, ripreso in diretta Facebook. Un dj set di grande qualità che ha fruttato più di 100mila visualizzazioni in poco più di dodici ore.

A organizzare l'evento, ovviamente chiuso al pubblico per via delle norme anti-Covid ma fruibile gratuitamente in streaming, l'InfoPoint di Varenna in collaborazione con la web tv svizzera Enjy Tv. «È stato un bel colpo per il territorio - commenta Oscar Mozzanica, responsabile dell'Info Point - Durante il periodo di lockdown Joe T Vannelli ha iniziato a esibirsi in casa insieme a suo figlio, quindi dopo la riapertura ha scelto di girare l'Italia esibendosi nei posti più suggestivi, per esempio a Venezia, Carrara, alla Rocca di San Leo a Rimini, al Duomo di Milano, al Fortino Napoleonico Portonovo... Ha scelto il Lago di Como e come location gli è stata proposto dall'InfoPoint e da Enjy Tv il Castello di Vezio».

Nonostante il tempo non sia stato clemente, la serata è stata spettacolare: Joe T Vannelli ha condotto la prima parte dello show sulla cima della torre, quindi - dopo una logica pausa per il trasferimento - ha ripreso dall'interno del castello, ironizzando sulla presenza dei fantasmi all'interno della meravigliosa struttura medievale. «La caratteristica saliente di Vannelli è che durante la performance non cita mai il luogo della location, ma la svela durante lo show - conclude Mozzanica - Quindi c'è stata una promozione turistica particolarmente efficace. Ringraziamo lo staff del Castello di Vezio per la gentilezza dimostrata durante la serata».

