Konrad Il Brianzolo intervista i pensionati accorsi al cantiere del ponte di Annone

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, i lavori svolti al ponte di Annone Brianza hanno richiamato centinaia di persone a margine della Strada Statale 36, al punto che la Polizia Stradale ha dovuto piantonare il cantiere per mettere un argine all'"ondata" di curiosi che, in varie fasi, si sono recate ad assistere al varo dell'opera.

Konrad Il Brianzolo incontra i pensionati al ponte di Annone

Ovviamente, il grande cantiere ha richiamato sul posto anche parecchi pensionati, dando vita a uno dei grandi stereotipi della cultura italiana. A raccogliere le loro impressioni è stato Konrad Il Brianzolo, personaggio molto popolare sui social network, che ha diffuso una breve, ma apprezzata clip sul suo profilo Facebook, capace di raccogliere oltre 60mila visualizzazioni, mille condivisioni e altrettante reazioni nel giro delle prime diciotto ore.