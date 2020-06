Il rilancio del lago con la Camera di Commercio: parte la campagna "Torna a trovarci-una notte sarai nostro ospite"

Un territorio intorno ad un lago, quello di Como, tra due province (Lecco e Como) che si trovano unite ad affrontare l’emergenza Covid-19. Una cabina di regia sovra provinciale per la promozione turistica e culturale della destinazione “lago di Como” che si è attivata su impulso della Camera di Commercio Como-Lecco fin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria chiamando a raccolta tutte le principali istituzioni del territorio che hanno aderito con convinzione.

Il progetto è partito da alcune settimane contando sull’adesione dei soggetti che promuovono e valorizzano il patrimonio del territorio, le associazioni di categoria, le istituzioni di ogni livello (Province, autorità di bacino, capoluoghi e comuni).

Lunedì 22 giugno, in collegamento con il Pirellone verranno raccontate alla stampa le iniziative per il rilancio turistico del territorio di cui, però riceviamo già oggi un assaggio.

In primis si vorrebbe ripartire dalla cultura, e consegnare al turista la chiave per riscoprire i bellissimi borghi, i centri storici. Verrà quindi presentato un calendario di eventi, che si svolgeranno in piena sicurezza, secondo i protocolli vigenti.

Torna a trovarci: la nuova campagna

Parte la nuova campagna per tutti coloro che fino a marzo 2021 soggiornano in una struttura ricettiva del territorio del Lago di Como. Chi aderirà a “Torna a trovarci – una notte sarai nostro ospite”, riceverà un voucher che invita a ritornare nella destinazione dal primo ottobre 2020 al 31 marzo 2021, usufruendo di un pernottamento gratuito.

Lunedì 22 verrà anche proiettato il video del Flash Mob girato intorno al lago tra il 22 e il 27 maggio.

#lakecomorestarts sarà l'hashtag di riferimento per far girare, anche tramite i social, il messaggio di rilancio del lago di Como.