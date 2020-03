Covid-19, Lario Reti Holding: «L'acqua del rubinetto è sicura»

Le casette dell'acqua sono chiuse dallo scorso 20 marzo per l'emergenza Covid-19 e le disposizioni governative che vietano assembramenti in luoghi pubblici. Non tutti, però, sembrano averlo capito, come ricordano da Lario Reti Holding: «Riceviamo ancora lamentele dei cittadini che non sono ancora a conoscenza della cosa e si recano sul posto per trovare poi il distributore non funzionante».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo motivo l'azienda tende a ribadire un concetto importante: l'acqua del rubinetto di casa è sicura e non c'è possibilità di trasmettere il virus Covid-19, come sostengono da Lario Reti Holding sulla scorta del parere dell'Istituto Superiore di Sanità e del Minister odella Salute: «Ricordiamo a tutti i cittadini della Provincia di Lecco che l'acqua di rubinetto è buona, sicura, controllata e disponibile direttamente a casa propria».

Acqua pubblica e Covid: cosa c'è da sapere

Le acque di rubinetto sono sicure rispetto ai rischi di trasmissione del Covid-19 e non sussistono motivi di carattere sanitario che debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque imbottigliate o bevande diverse;

Le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell'abbattimento del virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione che caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che pregiudicano la vitalità dei virus (luce solare, livelli di pH elevati, attività biologica); la fase finale di disinfezione con cloro consente inoltre di ottimizzare le condizioni di rimozione integrale dei virus prima che le acque depurate siano rilasciate in ambiente;

Non risultano evidenze di trasmissione della malattia da Sars-CoV-2 a livello di sistemi fognari e trattamento delle acque reflue e non si hanno evidenze di infezione, né per il nuovo Coronavirus né per altri Coronavirus, nel personale esposto professionalmente a reflui, adottando gli ordinari dispositivi di protezione individuale e le correnti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'analisi di rischio di esposizione a Sars-CoV-2 attraverso l'acqua e i servizi igienici indica che sussistono allo stato elevati livelli di protezione della salute e, più in generale, l'approccio dei Psa adottato a livello nazionale contribuisce a potenziare la prevenzione sanitaria collettiva nei sistemi idrici rispetto a molteplici fattori di rischio, quali agenti patogeni diversi, fattori di antibiotico-resistenza, sostanze chimiche emergenti.