Corenno Plinio, rinviata l'introduzione del ticket: se ne riparla nel 2021. Quasi conclusi i lavori

Si avviano alla conclusione gli interventi del primo step di lavori per la riqualificazione di Corenno Plinio che, a causa del covid, avevano subito un rallentamento. Tra gli interventi realizzati il rifacimento del muro di contenimento del parco giochi, il rifacimento di alcuni blocchi di acciottolato ammalorati, il marciapiede per la messa in sicurezza dei pedoni nei pressi della Provinciale, fatto in asfalto poichè in acciottolato non era possibile da realizzare in questa fase, le nuove fioriere all'ingresso della piazza, il nuovo arredo urbano, i cartelli promozionali lungo la Provinciale 72 e altro ancora. A breve partirà anche la realtà aumentata per proiettare Corenno in un contesto digitale avanzato.

Ticket per Corenno: rinvio al 2021

L'Amministrazione ha però deciso, proprio in considerazione del covid e della particolare stagione turistica che stiamo vivendo, con un forte calo delle presenze di turisti stranieri, di rinviare all'anno prossimo l'accesso a pagamento. Considerata la carenza di turisti e la brevità della stagione turistica sarebbe un avvio falsato di questa importante sperimentazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di fatto tutta l'attività promozionale, le infrastrutture turistiche e il progetto di accoglienza sono operative e quindi i turisti che arriveranno a visitare il “Borgo dei mille gradini” troveranno una location a misura di turista.