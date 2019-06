Cortili scuole comunali: partiti i lavori a Castello e Santo Stefano

Partiti i lavori di sistemazione dei cortili delle scuole primarie Carducci di Castello, in piazza Carducci, e Santo Stefano, in via De Gasperi. Si tratta di sistemazioni delle aree esterne, che attualmente versano in cattive condizioni manutentive, a causa dalla presenza di buche, crepe a reticolo, cedimenti o avvallamenti formatesi a causa dell’usura o a seguito di interventi di ripristino eseguiti nel corso degli anni per la manutenzione dei servizi tecnologici giacenti.

Previsto il rifacimento della pavimentazione, previa fresatura dell'esistente deteriorata, e quindi il rifacimento del tappeto d’usura, la sistemazione con messa in quota di chiusini di pozzetti d’ispezione, ove necessario, e delle caditoie delle reti dei sotto servizi presenti lungo il tracciato, la sostituzione dei cordoli e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Le altre scuole interessate dai lavori

I lavori proseguiranno poi alle scuole primarie Armando Diaz di Dan Giovanni, in corso Monte Santo, ed Enrico Toti di Maggianico, in via Zelioli, ma anche alle secondarie di primo grado Stoppani di Belledo, in via Achille Grandi, e Ponchielli di Maggianico, in via Puccini, nonchè alla scuola dell'infanzia Santo Stefano di via Aldo Moro.

"Come promesso sono iniziati i lavori di sistemazione dei cortili esterni di numerose scuole di proprietà comunale - spiega l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -. Approfittiamo del termine delle lezioni per effettuare degli interventi che consentiranno agli alunni e agli insegnanti di fruire al meglio degli spazi esterni, in funzione delle attività didattiche, ricreative e sportive. Per l'avvio del nuovo anno scolastico questi lavori saranno infatti terminati".