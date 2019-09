Lavori in galleria: chiude per cinque notti consecutive la "Monte Barro"

Proseguono, nel solo orario notturno, i lavori di manutenzione periodica ordinaria delle gallerie. In particolare, è stata programmata la pulizia della sede stradale, delle piazzole e della segnaletica all’interno della galleria "Monte Barro".

Per l’esecuzione degli interventi la carreggiata nord della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa tra il km 44,400 (svincolo di Isella-Civate) ed il km 49,100 (svincolo di Pescate) dal 30 settembre al 3 ottobre nella fascia oraria notturna 22:00 – 5:00. Durante le ore di chiusura della carreggiata la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale (SP 639 e 583) con rientro sulla statale allo svincolo di Pescate.

