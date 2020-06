Via Carlo Porta: terminati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada

Sono stati terminati oggi, mercoledì 3 giugno, i lavori di somma urgenza in via Carlo Porta. Rispettato il cronoprogramma dell'intervento, finalizzato alla messa in sicurezza e al ripristino dell'area interessata dal cedimento avvenuto lo scorso 5 aprile, quando una vera e propria voragine si aprì nel bel mezzo dell'area di stallo.

